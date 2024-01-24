В рамках 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» на своем поле примет «Жирону». Встреча пройдет 24 января и начнется в 21:30 по мск. «Мальорка» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

«Мальорка» текущий сезон проводит в Примере, где находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета всего на пять очков.

Накануне данной встречи «киноварные» на выезде расписали мировую с «Вильярреалом» 1:1 в матче чемпионата страны. Отметим, что в отрезке последних 11 игр во всех турнирах они уступили только раз.

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Также в этот удачный для себя период островной коллектив расписал пять мировых результата и столько же поединков выиграл. В Кубке он прошел уже четыре этапа.

Календарь и таблица испанской Примеры

Причем «Мальорка» в этом кубковом турнире выиграла все четыре игры всухую и на выезде. На первых двух клуб на имел проблем с низшелиговыми командами, затем прошел «Бургос» 3:0, а в 1/8 только в овертайме справился с «Тенерифе» 1:0.

«Жирона»

С 52 набранными очками «Жирона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры. Однако второй «Реал» отстает всего на балл и имеет еще один матч в запасе.

Несколько дней тому назад «жирондинцы» на своем поле разгромили со счетом 5:1 «Севилью» в матче чемпионата страны. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей во всех турнирах.

Все прогнозы на футбол

В этот удачный для себя период каталонцы добились 14 викторий и три поединка завершили мировыми исходами. В текущем Кубке Испании они также преодолели уже четыре раунда.

На первых трех этапах «Жирона» справилась с командами из низших лиг на выезде, а в поединке 1/8 финала она на своем поле переиграла «Райо Вальекано» 3:1.

«Жирона» выиграла у «Мальорки» в предыдущих двух очных встречах (5:3 и 2:1). Перед этим же две игры из трех выиграли островитяне при одной мировой.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жироны» — 2.30, победа «Мальорки» — 3.25, ничья — 3.28.

Прогнозируем, что «Мальорка» пропустит свой первый гол в текущем кубковом розыгрыше. Но в то же время и соперника сухим не отпустит. В общем, ставим на обе забьют.

А что касаемо исхода, то ставим на проход «Жироны», которая в этом сезоне выступает великолепно на всех фронтах.