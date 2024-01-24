ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» ДТрансферный дайджест. 16 — 22 января «Челси» — «Мидлсбро»«Челси» — «Мидлсбро». Онлайн СКА идет третьим в таблице ЗападаПервые участники плей-офф, технические понижения «Сибири», «спартаковский» кризис
  • 00:56
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Гранадой»
  • 00:08
    • «Интер» вырвал победу у «Наполи» и стал победителем Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    Пропустит ли «Мальорка» первый гол в этом Кубке Испании?

    «Мальорка» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол 24 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Жирону
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»
    В рамках 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» на своем поле примет «Жирону». Встреча пройдет 24 января и начнется в 21:30 по мск. «Мальорка» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 24 Января 2024 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 21:30 Жирона Жирона
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •

    «Мальорка»

    «Мальорка» текущий сезон проводит в Примере, где находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета всего на пять очков.

    Накануне данной встречи «киноварные» на выезде расписали мировую с «Вильярреалом» 1:1 в матче чемпионата страны. Отметим, что в отрезке последних 11 игр во всех турнирах они уступили только раз.

    Коэффициенты матча Мальорка — Жирона

    1X2Новым игрокам
  • 3.403.352.25Бонус$9500
    •

    Также в этот удачный для себя период островной коллектив расписал пять мировых результата и столько же поединков выиграл. В Кубке он прошел уже четыре этапа.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Причем «Мальорка» в этом кубковом турнире выиграла все четыре игры всухую и на выезде. На первых двух клуб на имел проблем с низшелиговыми командами, затем прошел «Бургос» 3:0, а в 1/8 только в овертайме справился с «Тенерифе» 1:0.

    «Жирона»

    С 52 набранными очками «Жирона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры. Однако второй «Реал» отстает всего на балл и имеет еще один матч в запасе.

    Несколько дней тому назад «жирондинцы» на своем поле разгромили со счетом 5:1 «Севилью» в матче чемпионата страны. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    В этот удачный для себя период каталонцы добились 14 викторий и три поединка завершили мировыми исходами. В текущем Кубке Испании они также преодолели уже четыре раунда.

    На первых трех этапах «Жирона» справилась с командами из низших лиг на выезде, а в поединке 1/8 финала она на своем поле переиграла «Райо Вальекано» 3:1.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Жирона» выиграла у «Мальорки» в предыдущих двух очных встречах (5:3 и 2:1). Перед этим же две игры из трех выиграли островитяне при одной мировой.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жироны» — 2.30, победа «Мальорки» — 3.25, ничья — 3.28.

    Прогнозируем, что «Мальорка» пропустит свой первый гол в текущем кубковом розыгрыше. Но в то же время и соперника сухим не отпустит. В общем, ставим на обе забьют.

    А что касаемо исхода, то ставим на проход «Жироны», которая в этом сезоне выступает великолепно на всех фронтах.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Далакян — Акуи
  • Бокс
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сирия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Струга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гонконг — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Иран — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Гвинея — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальорка» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Пропустит ли «Мальорка» первый гол в этом Кубке Испании?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры