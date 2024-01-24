24 января в Лидсе пройдет поединок 29-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Лидс» сыграет против «Норвича». Начало игры — в 22:45 по мск. «Лидс» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лидс»

«Лидс» по итогам 28-ми туров занимает четвертую строчку в таблице с отставанием в пять очков от второй строчки, которая дает путевку в АПЛ.

Команда занимает четвертую позицию в зоне плей-офф и на 12 баллов опережает седьмое место, которое уже не позволяет участвовать в стыковых матчах.

Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити 1X2Новым игрокам 1.454.706.70Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле йоркширцы смогли обыграть «Престон» (2:1), вырвав победу на 90+4-й минуте.

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На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей голов 11-1, так что у хозяев отличная форма.

«Норвич»

«Норвич» по итогам 28-ми туров занимает восьмую строчку, которая не входит в зону плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу.

Команда только на два очка отстает от зоны стыковых матчей за повышение в классе, так что у нее большая мотивация бороться за максимум очков.

В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле «Канарейки» смогли обыграть «Вест Бромвич» (2:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у гостей также хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Норвича» оценивается в 6,60, ничья — в 4,70.

В четырех последних матчах гостей оба соперника забивали.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе команды забьют за 1,72.

Еще один вариант ставки — «Лидс» победит при тотал больше 2,5 голов за 2,03, ведь в четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.