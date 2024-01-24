«Лидс»
«Лидс» по итогам 28-ми туров занимает четвертую строчку в таблице с отставанием в пять очков от второй строчки, которая дает путевку в АПЛ.
Команда занимает четвертую позицию в зоне плей-офф и на 12 баллов опережает седьмое место, которое уже не позволяет участвовать в стыковых матчах.
Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити
В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле йоркширцы смогли обыграть «Престон» (2:1), вырвав победу на 90+4-й минуте.
На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей голов 11-1, так что у хозяев отличная форма.
«Норвич»
«Норвич» по итогам 28-ми туров занимает восьмую строчку, которая не входит в зону плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу.
Команда только на два очка отстает от зоны стыковых матчей за повышение в классе, так что у нее большая мотивация бороться за максимум очков.
В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле «Канарейки» смогли обыграть «Вест Бромвич» (2:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у гостей также хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Норвича» оценивается в 6,60, ничья — в 4,70.
В четырех последних матчах гостей оба соперника забивали.
Поэтому наши прогноз и ставка — Обе команды забьют за 1,72.
Еще один вариант ставки — «Лидс» победит при тотал больше 2,5 голов за 2,03, ведь в четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.