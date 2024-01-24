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    «Лидс» — «Норвич». Ставка (к. 2.12) и прогноз на Чемпионшип 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Норвич»
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    «Лидс» — фаворит матча
    24 января в Лидсе пройдет поединок 29-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Лидс» сыграет против «Норвича». Начало игры — в 22:45 по мск. «Лидс» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Января 2024 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Лидс»

    «Лидс» по итогам 28-ми туров занимает четвертую строчку в таблице с отставанием в пять очков от второй строчки, которая дает путевку в АПЛ.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне плей-офф и на 12 баллов опережает седьмое место, которое уже не позволяет участвовать в стыковых матчах.

    Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити

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  • 1.454.706.70Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле йоркширцы смогли обыграть «Престон» (2:1), вырвав победу на 90+4-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей голов 11-1, так что у хозяев отличная форма.

    «Норвич»

    «Норвич» по итогам 28-ми туров занимает восьмую строчку, которая не входит в зону плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу.

    Команда только на два очка отстает от зоны стыковых матчей за повышение в классе, так что у нее большая мотивация бороться за максимум очков.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Чемпионшип, клуб сумел взять три очка. На своем поле «Канарейки» смогли обыграть «Вест Бромвич» (2:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у гостей также хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Норвича» оценивается в 6,60, ничья — в 4,70.

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    В четырех последних матчах гостей оба соперника забивали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе команды забьют за 1,72.

    Еще один вариант ставки — «Лидс» победит при тотал больше 2,5 голов за 2,03, ведь в четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Лидс» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется победная серия?
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