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    Удастся ли Гане завоевать три очка?

    Мозамбик — Гана. Ставка (к. 1.71) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 22 января 2024 года

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    Гана
    22 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют Мозамбик и Гана. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Мозамбик — Гана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа B 22 Января 2024 года
    Мозамбик
  • Мапуту
    •  Мозамбик 23:00 Гана Гана
  • Аккра
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    Мозамбик

    У сборной Мозамбика непростая ситуация. С одной стороны, сборная еще может пробиться в плей-офф. С другой — для прямого выхода может не хватить победы над Ганой.

    В любом случае, Мозамбику очень нужны три очка. Поражение в заключительном матче группового раунда лишает любой возможности на попадание в плей-офф.

    Коэффициенты матча Мозамбик — Гана

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  • 5.803.601.70Бонус$9500
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    На данный момент в активе Мозамбика только одно набранное очко. Ранее на Кубке африканских наций сборная сыграла вничью с Египтом (2:2), а также с разгромным счетом уступила Кабо-Верде (0:3).

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    Мозамбик в случае победы будет внимательно следить за параллельным матчем Кабо-Верде — Египет. Если египтяне завоюют три очка, то именно они выйдут в плей-офф.

    Гана

    У Ганы положение не намного лучше. Сборная может претендовать на попадание в плей-офф с третьего места, но только в том случае, если не проиграет Мозамбику.

    В идеале ганцам требуется завоевать три очка. Однако и они не гарантируют команде прямого выхода в плей-офф.

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  • Вчера

    • На Кубке африканских наций Гана стартовала с поражения от Кабо-Верде (1:2). Затем команда не смогла одолеть Египет, сыграв вничью 2:2. Сейчас у Ганы лишь одно очко по итогам двух поединков.

    Для Ганы, как и для Мозамбика, предстоящая встреча будет решающей. От ее исхода зависит, кто продолжит борьбу в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Гане. На победу можно поставить за 1.71.

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    Выигрыш Мозамбика идет с коэффициентом 5.35. Ничья оценена — в 3.43.

    Можно сделать ставку на победу Ганы с коэффициентом 1.71.

    Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.70.

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    Мозамбик — Гана: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Удастся ли Гане завоевать три очка?
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