Мозамбик
У сборной Мозамбика непростая ситуация. С одной стороны, сборная еще может пробиться в плей-офф. С другой — для прямого выхода может не хватить победы над Ганой.
В любом случае, Мозамбику очень нужны три очка. Поражение в заключительном матче группового раунда лишает любой возможности на попадание в плей-офф.
Коэффициенты матча Мозамбик — Гана
На данный момент в активе Мозамбика только одно набранное очко. Ранее на Кубке африканских наций сборная сыграла вничью с Египтом (2:2), а также с разгромным счетом уступила Кабо-Верде (0:3).
Мозамбик в случае победы будет внимательно следить за параллельным матчем Кабо-Верде — Египет. Если египтяне завоюют три очка, то именно они выйдут в плей-офф.
Гана
У Ганы положение не намного лучше. Сборная может претендовать на попадание в плей-офф с третьего места, но только в том случае, если не проиграет Мозамбику.
В идеале ганцам требуется завоевать три очка. Однако и они не гарантируют команде прямого выхода в плей-офф.
На Кубке африканских наций Гана стартовала с поражения от Кабо-Верде (1:2). Затем команда не смогла одолеть Египет, сыграв вничью 2:2. Сейчас у Ганы лишь одно очко по итогам двух поединков.
Для Ганы, как и для Мозамбика, предстоящая встреча будет решающей. От ее исхода зависит, кто продолжит борьбу в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Гане. На победу можно поставить за 1.71.
Выигрыш Мозамбика идет с коэффициентом 5.35. Ничья оценена — в 3.43.
Можно сделать ставку на победу Ганы с коэффициентом 1.71.
Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.70.