22 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют Мозамбик и Гана. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Мозамбик — Гана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мозамбик

У сборной Мозамбика непростая ситуация. С одной стороны, сборная еще может пробиться в плей-офф. С другой — для прямого выхода может не хватить победы над Ганой.

В любом случае, Мозамбику очень нужны три очка. Поражение в заключительном матче группового раунда лишает любой возможности на попадание в плей-офф.

Коэффициенты матча Мозамбик — Гана 1X2Новым игрокам 5.803.601.70Бонус$9500

На данный момент в активе Мозамбика только одно набранное очко. Ранее на Кубке африканских наций сборная сыграла вничью с Египтом (2:2), а также с разгромным счетом уступила Кабо-Верде (0:3).

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Мозамбик в случае победы будет внимательно следить за параллельным матчем Кабо-Верде — Египет. Если египтяне завоюют три очка, то именно они выйдут в плей-офф.

Гана

У Ганы положение не намного лучше. Сборная может претендовать на попадание в плей-офф с третьего места, но только в том случае, если не проиграет Мозамбику.

В идеале ганцам требуется завоевать три очка. Однако и они не гарантируют команде прямого выхода в плей-офф.

На Кубке африканских наций Гана стартовала с поражения от Кабо-Верде (1:2). Затем команда не смогла одолеть Египет, сыграв вничью 2:2. Сейчас у Ганы лишь одно очко по итогам двух поединков.

Для Ганы, как и для Мозамбика, предстоящая встреча будет решающей. От ее исхода зависит, кто продолжит борьбу в плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Гане. На победу можно поставить за 1.71.

Выигрыш Мозамбика идет с коэффициентом 5.35. Ничья оценена — в 3.43.

Можно сделать ставку на победу Ганы с коэффициентом 1.71.

Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.70.