Марокко сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 21 января, начало — в 17:00 мск. Марокко — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Марокко

Эта команда является одним из главных фаворитов турнира. Марокканцы имеют мощный, по африканским меркам, подбор исполнителей во всех линиях.

Да и вообще, марокканцы прекрасно обороняются. С реализацией тоже все складывается очень даже позитивно.

Коэффициенты матча Марокко — ДР Конго 1X2Новым игрокам 1.603.657.20Бонус$9500

В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Сборная Марокко уверенно переиграла Танзанию (3:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против ДР Конго для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

В этой встрече марокканцы наверняка будут действовать с присущей им агрессией в атаке. Тем паче, в случае победы Марокко обеспечит себе путевку в плей-офф.

ДР Конго

Эта команда считается крепким середняком африканского футбола. Вот только сборная ДР Конго давненько не совершала подвигов.

Вот и на нынешнем Кубке африканских наций команда пока не блещет. Между тем, за 2 место в группе она явно поборется.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Сборная ДР Конго в стартовом туре Кубка африканских наций не сумела одолеть Замбию (1:1).

Тем не менее, команда явно по-особенному настроится на матч с лидером группы. Именно сверхмотивация игроков станет союзницей сборной.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. В составе ДР Конго немало добротных исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.64.

На викторию ДР Конго дают — 6.05, ничья оценена — в 3.64.

Марокко явно будет стараться досрочно обеспечить себе выход в плей-офф , и наверняка начнет встречу активно.

Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.