Марокко
Эта команда является одним из главных фаворитов турнира. Марокканцы имеют мощный, по африканским меркам, подбор исполнителей во всех линиях.
Да и вообще, марокканцы прекрасно обороняются. С реализацией тоже все складывается очень даже позитивно.
Коэффициенты матча Марокко — ДР Конго
В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Сборная Марокко уверенно переиграла Танзанию (3:0).
Матчи против ДР Конго для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.
В этой встрече марокканцы наверняка будут действовать с присущей им агрессией в атаке. Тем паче, в случае победы Марокко обеспечит себе путевку в плей-офф.
ДР Конго
Эта команда считается крепким середняком африканского футбола. Вот только сборная ДР Конго давненько не совершала подвигов.
Вот и на нынешнем Кубке африканских наций команда пока не блещет. Между тем, за 2 место в группе она явно поборется.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Сборная ДР Конго в стартовом туре Кубка африканских наций не сумела одолеть Замбию (1:1).
Тем не менее, команда явно по-особенному настроится на матч с лидером группы. Именно сверхмотивация игроков станет союзницей сборной.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. В составе ДР Конго немало добротных исполнителей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.64.
На викторию ДР Конго дают — 6.05, ничья оценена — в 3.64.
Марокко
Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.