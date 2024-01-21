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    Марокканцы начнут без прелюдий

    Марокко — ДР Конго. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — ДР Конго
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    Ашраф Хакими
    Марокко сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 21 января, начало — в 17:00 мск. Марокко — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 21 Января 2024 года
    Марокко
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    •  Марокко 17:00 ДР Конго ДР Конго
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    Марокко

    Эта команда является одним из главных фаворитов турнира. Марокканцы имеют мощный, по африканским меркам, подбор исполнителей во всех линиях.

    Да и вообще, марокканцы прекрасно обороняются. С реализацией тоже все складывается очень даже позитивно.

    Коэффициенты матча Марокко — ДР Конго

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.657.20Бонус$9500
    •

    В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Сборная Марокко уверенно переиграла Танзанию (3:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против ДР Конго для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    В этой встрече марокканцы наверняка будут действовать с присущей им агрессией в атаке. Тем паче, в случае победы Марокко обеспечит себе путевку в плей-офф.

    ДР Конго

    Эта команда считается крепким середняком африканского футбола. Вот только сборная ДР Конго давненько не совершала подвигов.

    Вот и на нынешнем Кубке африканских наций команда пока не блещет. Между тем, за 2 место в группе она явно поборется.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Сборная ДР Конго в стартовом туре Кубка африканских наций не сумела одолеть Замбию (1:1).

    Тем не менее, команда явно по-особенному настроится на матч с лидером группы. Именно сверхмотивация игроков станет союзницей сборной.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. В составе ДР Конго немало добротных исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.64.

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    На викторию ДР Конго дают — 6.05, ничья оценена — в 3.64.

    Марокко явно будет стараться досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, и наверняка начнет встречу активно.

    Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.

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