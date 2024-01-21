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    «Уэска» — «Эйбар». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    «Уэска» на своем поле сыграет против «Эйбара» в 23-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 21 января, начнется в 20:30 по мск. «Уэска» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Января 2024 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 20:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Уэска»

    «Уэска» с 23 набранными очками находится вблизи зоны вылета, на 18 позиции в таблице. 19 же строку она опережает лишь по лучшим дополнительным показателям.

    В прошлом туре первенства «оскенцы» в Хихионе поделили очки с местным «Спортингом» 0:0, который сейчас идет третьим. Перед этим же они выиграли две игры из трех при одном фиаско.

    Коэффициенты матча Уэска — Эйбар

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    Причем обе виктории в этот период были добыты на своем поле — над «Ферролем» 1:0 и «Картахеной» 3:0. Стоит отметить, что «сине-гранатовые» в этом чемпионате забили меньше всех (16 голов). Однако и пропустили они немного — 18 мячей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Уэска» выиграла всего два поединка из 11 проведенных, четыре встречи свела еще вничью и потерпела пять фиаско.

    «Эйбар»

    По итогам 22 туров этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 35 набранными баллами идет на пятой позиции и от второй строки, дающей право на прямой билет в элиту, отстает на три пункта.

    Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних девяти встреч первенства, выиграв только дважды в этот период при четырех мировых и трех фиаско.

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    В прошлом туре «оружейники» на своем поле смогли справиться с сантандерским «Расингом» 2:0, а игровым днем ранее расписали дома ничью с хихонским «Спортингом» 1:1.

    Вне родных стен «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды проиграл шесть поединков из 11 проведенных, четыре матча выиграли расписал одну мировую.

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    В первом круге на поле «Эйбара» эти команды сыграли вничью 1:1, а перед этим четыре встречу кряду выиграли «оружейники», трижды пробив при этом верхи.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эйбара» — 2.50, победа «Уэски» — 3.04, ничья — 3.04.

    В этом поединке ставим на пару забитых мячей, ведь несмотря на слабую результативность в этом сезоне, между собой зачастую они радуют голами.

    И так же как и в первом круге прогнозируем, что победитель и на этот раз определен между ними не будет.

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    «Уэска» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Оппоненты и второй раз в сезоне поделят очки?
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