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    Таиланд — Кыргызстан. Прогноз и ставка (к. 2.23) на футбол 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таиланд — Кыргызстан
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    Сборная Кыргызстана
    16 января в матче первого тура группового этапа Кубка Азии-2024 сборная Таиланда сыграет против национальной команды Кыргызстана. Начало — в 17:30 по мск. Таиланд — Кыргызстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F 16 Января 2024 года
    Таиланд
  • Кубок Азии-2023. Группа F
    •  Таиланд 17:30 Киргизия Киргизия
  • Бишкек
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    Таиланд

    Сборная Таиланда в отборе к континентальному первенству финишировала второй в своем квартете и благодаря этому получила прямой билет в финальную часть.

    «Боевые слоны» пропустили вперед себя только команду Узбекистана, которой проиграли со счетом 0:2. А вот Мальдивы и Шри-Ланку они обыграли 3:0 и 2:0 соответственно.

    Для тайцев это будет девятое появление в финальной части Кубка Азии. И лучшим их достижение было третье место, но в далеком 1972 году. В прошлом розыгрыше они остановились в 1/8 финала.

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    При подготовке к этому соревнованию Таиланд провел один товарняк, в котором проиграл Японии 0:5. Перед этим он обыграл Сингапур 3:1 и уступил 1:2 Китаю в отборе ЧМ-2026.

    Кыргызстан

    Сборная Кыргызстана также финишировала на второй строке в своей отборочной группе, но не проиграла там ни одной игры.

    Первую строку «соколы» уступили Таджикистану, с которым сыграли вничью 0:0. Двух других соперников они обыграли. Сингапур был повержен 2:1, а Мьянма — 2:0.

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    • Для кыргызов это будет только третье появление в финальной части континентального первенства. И лучшим их достижением там был выход в 1/8 финала в прошлом турнире.

    При подготовке к Кубку Азии Кыргызстан провел четыре товарняка, проиграв в них дважды при одной ничьей и виктории над Вьетнамом 2:1. В отборе к ЧМ-2026 он уступил 3:4 Малайзии и одолел 1:0 Оман.

    Ранее между собой эти национальные команды никогда не встречались. Это поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таиланда предлагают — 2.24.

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    На викторию Кыргызстана дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем в этом противостоянии крайне низкую результативность, ведь обе команды точно не будут рисковать в своей первой игре на турнире.

    И также не исключаем, что оппоненты будут согласны поделить между собой очки.

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    Таиланд — Кыргызстан: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Поединок будет скудным на голы
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