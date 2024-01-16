В первом туре группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре, сборная Саудовской Аравии сыграет против команды Омана. Встреча пройдет 16 января и начнется в 20:30 по мск. Саудовская Аравия — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии из-за своего высокого рейтинга была освобождена от квалификационной компании и сразу же получила прямой билет в финальную часть Кубка Азии-2024.

«Орлы пустыни» дважды становились победителями континентального первенства. Правда, последняя их виктория датирована 1996 годом. В прошлом турнире они были остановлены на стадии 1/8 финала.

Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Оман 1X2Новым игрокам 1.653.805.50Бонус$9500

При подготовке к данному соревнованию саудиты провели три товарняка, в которых обыграли Ливан 1:0 и Гонконг 2:0, а также расписали мировую с Палестиной 0:0.

Все прогнозы на футбол

Еще ранее «зеленые» поочередно одолели 4:0 Пакистан и 2:0 Иорданию в отборе к ЧМ-2026. И таким образом их беспроигрышная и сухая серия составляет уже пять встреч кряду.

Оман

Национальная команда Омана также была освобождена от проведения отборочных матчей к данному турниру и сразу же была зачислена в участники финального турнира.

И для «султанов» это появление на континентальном первенстве будет только пятым в их истории. И ранее они трижды не смогли выйти из группы, и только в прошлом розыгрыше пробились в 1/8 финала, где и проиграли.

Оманцы в преддверии этого соревнования провели только два товарищеских поединка. В них они добыли две виктории, поочередно обыграв 2:0 Китай и 1:0 ОАЭ.

А немногим ранее сборная Омана отыграла два матча в отборе к ЧМ-2026. В этих поединках она на своем поле разгромила Тайвань 3:0 и уступила на выезде Кыргызстану 0:1.

В пяти последних очных противостояниях этих сборных трижды сильнее оказались саудиты и дважды победили оманцы. Перед этим же четыре игр из пяти закончились между ними вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.61.

На викторию Омана дают — 5.68, ничья оценена — в 3.92.

В данном поединке прогнозируем, что более опытные и сильные саудиты смогут выиграть этот поединок. Причем, скорее всего, сделают они это всухую.

Однако не ждем от фаворита уверенного выигрыша и ставим на викторию со счетом 1:0.