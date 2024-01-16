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    Саудиты начнут турнир с минимальной победы

    Саудовская Аравия — Оман. Прогноз и ставка (к. 2.48) на футбол 16 января 2024 года

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    Сборная Саудовской Аравии
    В первом туре группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре, сборная Саудовской Аравии сыграет против команды Омана. Встреча пройдет 16 января и начнется в 20:30 по мск. Саудовская Аравия — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F 16 Января 2024 года
    Саудовская Аравия
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    •  Саудовская Аравия 20:30 Оман Оман
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    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии из-за своего высокого рейтинга была освобождена от квалификационной компании и сразу же получила прямой билет в финальную часть Кубка Азии-2024.

    «Орлы пустыни» дважды становились победителями континентального первенства. Правда, последняя их виктория датирована 1996 годом. В прошлом турнире они были остановлены на стадии 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Оман

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    При подготовке к данному соревнованию саудиты провели три товарняка, в которых обыграли Ливан 1:0 и Гонконг 2:0, а также расписали мировую с Палестиной 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Еще ранее «зеленые» поочередно одолели 4:0 Пакистан и 2:0 Иорданию в отборе к ЧМ-2026. И таким образом их беспроигрышная и сухая серия составляет уже пять встреч кряду.

    Оман

    Национальная команда Омана также была освобождена от проведения отборочных матчей к данному турниру и сразу же была зачислена в участники финального турнира.

    И для «султанов» это появление на континентальном первенстве будет только пятым в их истории. И ранее они трижды не смогли выйти из группы, и только в прошлом розыгрыше пробились в 1/8 финала, где и проиграли.

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    • Оманцы в преддверии этого соревнования провели только два товарищеских поединка. В них они добыли две виктории, поочередно обыграв 2:0 Китай и 1:0 ОАЭ.

    А немногим ранее сборная Омана отыграла два матча в отборе к ЧМ-2026. В этих поединках она на своем поле разгромила Тайвань 3:0 и уступила на выезде Кыргызстану 0:1.

    В пяти последних очных противостояниях этих сборных трижды сильнее оказались саудиты и дважды победили оманцы. Перед этим же четыре игр из пяти закончились между ними вничью.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.61.

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    На викторию Омана дают — 5.68, ничья оценена — в 3.92.

    В данном поединке прогнозируем, что более опытные и сильные саудиты смогут выиграть этот поединок. Причем, скорее всего, сделают они это всухую.

    Однако не ждем от фаворита уверенного выигрыша и ставим на викторию со счетом 1:0.

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    Саудовская Аравия — Оман: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Саудиты начнут турнир с минимальной победы
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