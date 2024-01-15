Малайзия
Эта команда явно намеревается финишировать, как минимум, в тройке. И именно матч с иорданцами в этом плане будет во многом определяющим.
В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Например, ей удалось одолеть сборную Тайваня (1:0).
Коэффициенты матча Малайзия — Иордания
В свое последней контрольной встрече Малайзия дала бой сирийцам (2:2). Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.
Матчи против иорданцев для команды складываются неудачно. Из трех очных поединков проиграны два при одной ничьей.
В этой встрече Малайзия явно постарается разжиться очками. Шансы у ворот соперника уж точно будут возникать.
Иордания
Эта команда по азиатским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности иорданцам недостает.
Да и оборона команды нередко дает результативные сбои. Особенно это касается матчей с более статусными оппонентами.
Свой последний поединок команда проиграла. В товарищеском матче Иордания была разгромлена японцами (1:6).
А вот до того команда сенсационно переиграла сборную Катара (2:1). Правда, чуть раньше случилось поражение от Ливана (1:2).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иорданцы точно поборются за 2 место в группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Иордании предлагают — 1.77.
На викторию Малайзии дают — 4.72, ничья оценена — в 3.63.
Иорданцы сильнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа Иордании в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.63.