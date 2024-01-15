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    Иордания сразу понесется в атаку

    Малайзия — Иордания. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 15 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023
    Прогноз и ставки на Малайзия — Иордания
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    Малайзия сыграет на своем поле с Иорданией в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 15 января, начало — в 20:30 мск. Малайзия — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа E 15 Января 2024 года
    Малайзия
  • Куала-Лумпур
    •  Малайзия 20:30 Иордания Иордания
  • Кубок Азии-2023. Группа E
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    Малайзия

    Эта команда явно намеревается финишировать, как минимум, в тройке. И именно матч с иорданцами в этом плане будет во многом определяющим.

    В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Например, ей удалось одолеть сборную Тайваня (1:0).

    Коэффициенты матча Малайзия — Иордания

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    В свое последней контрольной встрече Малайзия дала бой сирийцам (2:2). Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против иорданцев для команды складываются неудачно. Из трех очных поединков проиграны два при одной ничьей.

    В этой встрече Малайзия явно постарается разжиться очками. Шансы у ворот соперника уж точно будут возникать.

    Иордания

    Эта команда по азиатским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности иорданцам недостает.

    Да и оборона команды нередко дает результативные сбои. Особенно это касается матчей с более статусными оппонентами.

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    • Свой последний поединок команда проиграла. В товарищеском матче Иордания была разгромлена японцами (1:6).

    А вот до того команда сенсационно переиграла сборную Катара (2:1). Правда, чуть раньше случилось поражение от Ливана (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иорданцы точно поборются за 2 место в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Иордании предлагают — 1.77.

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    На викторию Малайзии дают — 4.72, ничья оценена — в 3.63.

    Иорданцы сильнее соперника, и уж точно должны пойти в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Иордании в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.63.

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    Малайзия — Иордания: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Иордания сразу понесется в атаку
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