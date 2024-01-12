Ливия сыграет на своем поле с Кувейтом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 января, начало — в 16:00 мск. Ливия — Кувейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ливия

Эта команда достаточно продуктивно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах своей группы ей удалось набрать 4 очка.

Главной ценностью ливийцев является надежная оборона. В двух поединках отбора пропущен всего один мяч.

В своем последнем поединке Ливия добыла викторию. В товарищеском матче команда переиграла индонезийцев (2:1).

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Матчи с Кувейтом для команды традиционно проходят сложно. Из трех очных поединков соперники по разу переиграли друг друга.

Вот и в этой встрече Ливия явно будет активно и агрессивно атаковать. Тем паче, в последних матчах команда выглядела весьма симпатично.

Кувейт

Сборная Кувейта неплохо стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 3 очка.

В своей группе Кувейт поборется за второе место с индийцами. Да и с атакой у команды относительный порядок.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела блестяще. Кувейт разгромил сборную Афганистана (4:0).

А вот до того команда минимально уступила Индии. Да и вообще, Кувейт чередует успешные поединки с блеклыми.

Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот ливийцев они точно сумеют создать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ливии предлагают — 2.80.

На викторию Кувейта дают — 3.00, ничья оценена — в 2.80.

Сборная Кувейта неплохо атакует, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах .

Наш прогноз — Победа Кувейта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.80.