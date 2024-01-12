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    Сумеет ли Кувейт переиграть ливийцев?

    Ливия — Кувейт. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ливия — Кувейт
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    Сборная Кувейта
    Ливия сыграет на своем поле с Кувейтом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 января, начало — в 16:00 мск. Ливия — Кувейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ливия

    Эта команда достаточно продуктивно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах своей группы ей удалось набрать 4 очка.

    Главной ценностью ливийцев является надежная оборона. В двух поединках отбора пропущен всего один мяч.

    В своем последнем поединке Ливия добыла викторию. В товарищеском матче команда переиграла индонезийцев (2:1).

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    Матчи с Кувейтом для команды традиционно проходят сложно. Из трех очных поединков соперники по разу переиграли друг друга.

    Вот и в этой встрече Ливия явно будет активно и агрессивно атаковать. Тем паче, в последних матчах команда выглядела весьма симпатично.

    Кувейт

    Сборная Кувейта неплохо стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 3 очка.

    В своей группе Кувейт поборется за второе место с индийцами. Да и с атакой у команды относительный порядок.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела блестяще. Кувейт разгромил сборную Афганистана (4:0).

    А вот до того команда минимально уступила Индии. Да и вообще, Кувейт чередует успешные поединки с блеклыми.

    Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот ливийцев они точно сумеют создать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ливии предлагают — 2.80.

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    На викторию Кувейта дают — 3.00, ничья оценена — в 2.80.

    Сборная Кувейта неплохо атакует, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Победа Кувейта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.80.

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    Ливия — Кувейт: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Кувейт переиграть ливийцев?
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