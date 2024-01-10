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    Нас ждет результативное римское дерби

    «Лацио» — «Рома». Ставка (к. 1.88) и прогноз на Кубок Италии 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Рома»
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    Пауло Дибала
    «Лацио» — «Рома». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Италии 10 января, начало — 20:00 (мск). «Лацио» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 10 Января 2024 года
    Лацио
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    «Лацио»

    Подопечные Маурицио Сарри в предыдущем круге Кубка Италии одолели на своем поле с минимальным счетом «Дженоа» (1:0). Единственный мяч в той встрече забил французский полузащитник Маттео Гендузи в самом начале встречи.

    В чемпионате команда располагается только на седьмом месте в плотной группе преследователей, далеко оторвавшихся от всех лидеров — «Интера» и «Ювентуса».

    Коэффициенты матча Лацио — Рома

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    В последнем туре «Лацио» смог одолеть на выезде крепкий «Удинезе» со счетом 2:1. Голы в том матче забивали Лука Пеллегрини со штрафного (ошибся вратарь, неправильно выставивший стенку) и Маттео Весино, воспользовавшись провалом обороны соперника.

    Календарь и таблица Серии А

    Проблемы у «орлов» на протяжении сезона все те же, несмотря на три победы подряд в Серии А. Это то, что в центре поля так никто не смог заменить Милинковича-Савича и отсутствие забивного форварда, который мог бы заменить вечно больного Чиро Иммобиле.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуриньо в прошлом круге прошла «Кремонезе» из Серии В, победив его со счетом 2:1. Игра получилась очень тяжелой, «джаллоросси» проигрывали до 77-й минуты, но только в конце смогли сломить сопротивление соперника.

    Сначала Ромелу Лукаку сравнял счет, а на исходе основного времени Пауло Дибала смог принести победу «Роме». В Серии А команда идет сейчас на восьмом месте с 29 очками, немного отставая от «Лацио».

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    • В последнем туре «Рома» сыграла на своем поле вничью с «Аталантой», пропустив первой в начале встречи, она смогла отыграться с пенальти еще до перерыва. Точный удар с точки нанес Пауло Дибала.

    После перерыва римляне могли вырвать победу, но им немного не повезло. Проблемы у «джаллоросси» все те уже второй сезон: построение командной игры и регресс мощнейшей группы атаки под руководством Особенного.

    Прогноз и ставка

    В римском дерби букмекеры ведут соперников почти по равной. На «Лацио» — 2,90, на «Рому» — 2,80, а на ничью — 3,10.

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    Обе команды в этом сезоне находятся не в лучших кондициях, много пропускают, допуская глупые ошибки в обороне. Командная игра тоже хромает, вывозят только яркие личности в составе обоих клубов такие, как Дибала и Луис Альберто.

    Мы считаем, что хотя римское дерби часто бывают абсолютно непредсказуемое и засушливым, голы тут обязательно будут, мы рекомендуем прогноз и ставку на тотал больше 2 за 1,88.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Ромы» за 2,80. Все-таки у них игра более отстроенная и футболисты там более высокого класса.

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    «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет результативное римское дерби
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