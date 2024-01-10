«Лацио» — «Рома». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Италии 10 января, начало — 20:00 (мск). «Лацио» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лацио»

Подопечные Маурицио Сарри в предыдущем круге Кубка Италии одолели на своем поле с минимальным счетом «Дженоа» (1:0). Единственный мяч в той встрече забил французский полузащитник Маттео Гендузи в самом начале встречи.

В чемпионате команда располагается только на седьмом месте в плотной группе преследователей, далеко оторвавшихся от всех лидеров — «Интера» и «Ювентуса».

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В последнем туре «Лацио» смог одолеть на выезде крепкий «Удинезе» со счетом 2:1. Голы в том матче забивали Лука Пеллегрини со штрафного (ошибся вратарь, неправильно выставивший стенку) и Маттео Весино, воспользовавшись провалом обороны соперника.

Календарь и таблица Серии А

Проблемы у «орлов» на протяжении сезона все те же, несмотря на три победы подряд в Серии А. Это то, что в центре поля так никто не смог заменить Милинковича-Савича и отсутствие забивного форварда, который мог бы заменить вечно больного Чиро Иммобиле.

«Рома»

Команда Жозе Моуриньо в прошлом круге прошла «Кремонезе» из Серии В, победив его со счетом 2:1. Игра получилась очень тяжелой, «джаллоросси» проигрывали до 77-й минуты, но только в конце смогли сломить сопротивление соперника.

Сначала Ромелу Лукаку сравнял счет, а на исходе основного времени Пауло Дибала смог принести победу «Роме». В Серии А команда идет сейчас на восьмом месте с 29 очками, немного отставая от «Лацио».

В последнем туре «Рома» сыграла на своем поле вничью с «Аталантой», пропустив первой в начале встречи, она смогла отыграться с пенальти еще до перерыва. Точный удар с точки нанес Пауло Дибала.

После перерыва римляне могли вырвать победу, но им немного не повезло. Проблемы у «джаллоросси» все те уже второй сезон: построение командной игры и регресс мощнейшей группы атаки под руководством Особенного.

Прогноз и ставка

В римском дерби букмекеры ведут соперников почти по равной. На «Лацио» — 2,90, на «Рому» — 2,80, а на ничью — 3,10.

Обе команды в этом сезоне находятся не в лучших кондициях, много пропускают, допуская глупые ошибки в обороне. Командная игра тоже хромает, вывозят только яркие личности в составе обоих клубов такие, как Дибала и Луис Альберто.

Мы считаем, что хотя римское дерби часто бывают абсолютно непредсказуемое и засушливым, голы тут обязательно будут, мы рекомендуем прогноз и ставку на тотал больше 2 за 1,88.

Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Ромы» за 2,80. Все-таки у них игра более отстроенная и футболисты там более высокого класса.