«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. Лондонцы ныне находятся на 6 месте в АПЛ.

А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 20 матчах чемпионата «молотобойцы» настреляли лишь 33 мяча.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Бристоль Сити 1X2Новым игрокам 1.424.807.10Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Вест Хэм» на своем поле не смог переиграть «Брайтон» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки с бристольцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух паритетах.

Вот и в кубковой встрече лондонцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Вест Хэм» выглядит на голову сильнее оппонента.

«Бристоль Сити»

Бристольцы нынешний сезон проводят в Чемпионшипе. Причем там команда находится на экваторе турнирной таблицы.

Более того, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл по 10 раз. Да и забивает команда примерно с той же частотой, что и пропускает — 30:28.

В предыдущем туре «Бристоль Сити» потерпел обидную неудачу. Команда дома минимально уступила «Миллуоллу».

Вот только не забивают бристольцы уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, тягаться на равных с представителем АПЛ им рановато.

Тем не менее, «Бристоль Сити» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне «молотобойцев».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.41.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.85.

Лондонцы явно сильнее соперника, который, к тому же, явно не блистал в своих последних поединках .

Наш прогноз — Фора «Вест Хэма» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.58.