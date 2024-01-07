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    Уверенная виктория «молотобойцев»?

    «Вест Хэм» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Бристоль Сити»
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    Джеймс Уорд-Проуз
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Января 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
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    «Вест Хэм»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. Лондонцы ныне находятся на 6 месте в АПЛ.

    А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 20 матчах чемпионата «молотобойцы» настреляли лишь 33 мяча.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Бристоль Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.424.807.10Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Вест Хэм» на своем поле не смог переиграть «Брайтон» (0:0).

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    Поединки с бристольцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух паритетах.

    Вот и в кубковой встрече лондонцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Вест Хэм» выглядит на голову сильнее оппонента.

    «Бристоль Сити»

    Бристольцы нынешний сезон проводят в Чемпионшипе. Причем там команда находится на экваторе турнирной таблицы.

    Более того, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл по 10 раз. Да и забивает команда примерно с той же частотой, что и пропускает — 30:28.

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    • В предыдущем туре «Бристоль Сити» потерпел обидную неудачу. Команда дома минимально уступила «Миллуоллу».

    Вот только не забивают бристольцы уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, тягаться на равных с представителем АПЛ им рановато.

    Тем не менее, «Бристоль Сити» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне «молотобойцев».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Бристоль Сити» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.85.

    Лондонцы явно сильнее соперника, который, к тому же, явно не блистал в своих последних поединках.

    Наш прогноз — Фора «Вест Хэма» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.58.

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