«Вест Хэм»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выход в еврокубки. Лондонцы ныне находятся на 6 месте в АПЛ.
А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 20 матчах чемпионата «молотобойцы» настреляли лишь 33 мяча.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Бристоль Сити
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Вест Хэм» на своем поле не смог переиграть «Брайтон» (0:0).
Поединки с бристольцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух паритетах.
Вот и в кубковой встрече лондонцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Вест Хэм» выглядит на голову сильнее оппонента.
«Бристоль Сити»
Бристольцы нынешний сезон проводят в Чемпионшипе. Причем там команда находится на экваторе турнирной таблицы.
Более того, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл по 10 раз. Да и забивает команда примерно с той же частотой, что и пропускает — 30:28.
В предыдущем туре «Бристоль Сити» потерпел обидную неудачу. Команда дома минимально уступила «Миллуоллу».
Вот только не забивают бристольцы уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, тягаться на равных с представителем АПЛ им рановато.
Тем не менее, «Бристоль Сити» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне «молотобойцев».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.41.
На викторию «Бристоль Сити» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.85.
Лондонцы
Наш прогноз — Фора «Вест Хэма» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.58.