7 января в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Ланс» сыграет против «Монако». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Ланс» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ланс»

Команда продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы Лиги 1, занимая 7-е место в таблице, но в Кубке Франции «Ланс» уже на стадии 1/32 финала встретится с грозным «Монако».

«Ланс» напрямую попал в 1/32 финала Кубка страны. В последних матчах в остальных турнирах команда выступала довольно уверенно. За последние 5 матчей «Ланс» проиграл только «Ницце» (0:2).

В остальных встречах команда трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Ланс» пропустил 5 голов при 7-и забитых. В одном из последних туров Лиги 1 команда обыграла «Лион» (3:2), забив победный гол на 74-й минуте.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче команда будет выступать на своем поле. К слову, «Ланс» занимает 5-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 24-х возможных.

«Монако»

По мнению российского полузащитника «Монако» Александра Головина эта команда является самой сильной, по сравнению с предыдущими годами. После 17-и туров в Лиге 1 «Монако» занимает 3-е место в таблице, отставая от 1-й позиции на 7 баллов.

Несмотря на это, команда немного забуксовала в последнее время. За последние 5 матчей «Монако» трижды победил и дважды проиграл. В одном из последних матчей команда крупно проиграла ПСЖ (2:5).

Кстати, все тот же Головин занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Полузащитник 5 голов и сделал 2 голевые передачи в чемпионате Франции.

«Монако» и «Ланс» встречались последний раз 2-го сентября 2023-го года. В том матче «красно-белые» разгромили соперника со счетом 3:0, а Головин отметился забитым голом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех «Монако» оценивается в 3.00, ничья — в 3.65.

В предстоящем матче встретятся примерно равные команды. Можно рискнуть и предположить, что «Ланс» и «Монако» сыграют вничью в основное время встречи.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.65.

Еще один вариант ставки — Тотал 3 меньше за 1.68.