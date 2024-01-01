«Суонси» примет у себя «Вест Бромвич» в рамках поединка 26-го тура чемпионата Англии, который состоится 1 января на одноименном стадионе валлийцев. Начало в 18:00 по мск. «Суонси» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Суонси»

В нынешнем сезоне валлийцам приходится бороться за выживание, так как сейчас они всего в 8 очках от зоны вылета. Они на 17-й позиции в таблице с 29 очками на счету.

В пяти турах Чемпионшипа «Суонси» выиграл только один раз. Он обыграл 2:1 «Престон». Так клуб попытался исправиться после поражения от «Мидлсбро» с тем же результатом.

Коэффициенты матча Суонси — Вест Бромвич 1X2Новым игрокам 3.353.402.15Бонус$9500

Все равно что-то пошло не так. Уже 26 декабря «лебеди» потерпели сокрушительное фиаско в Саутгемптоне, пропустив 5 безответных голов от «святых». Это было самое крупное поражение команды в текущем сезоне.

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Последним результатом на данный момент является ничья с «Ковентри Сити». Там хозяева дважды обменялись с оппонентом голами и закончили встречу со счетом 2:2.

«Вест Бромвич»

«Дрозды» имели успех в последних турах и в случае победы они продлят свою серию до трех поединков. За последние несколько дней клуб минимально выиграл у «Норвича» и «Лидса». Все обе встречи состоялись у гостей дома.

В прошлом выездном матче «Вест Бромвич» потерпел поражение от «Мидлсбро», пропустив один мяч. Отметим, что «Альбион» вторая после «Лестера» команда лиги по количеству пропущенных голов с результатом в 23 очка.

В турнирной таблице «Вест Бром» находится в зоне плей-офф. Клуб сократил разрыв с «Лидсом» до трех баллов и смог оторваться от «Сандерленда» на 5 пунктов.

Кроме последнего поражения от «Мидлсбро» на выезде, гости еще победили дома у «Ротерхэма» 2:0 и проиграли «Сандерленду» 1:2.

Прогноз и ставка

«Вест Бром» — фаворит за 2.20. Победу «Суонси» оценивают котировкой 3.25. На ничью можно поставить с тем же коэффициентом.

«Дрозды» получили хорошую дозу мотивации после победы над «Лидсом». Сейчас их целью будет 3 очка. Они помогут дальше подниматься по таблице и обеспечивать себе запас очков в борьбе за плей-офф.

В прошлый раз команды разошлись со счетом 3:2 в пользу гостей. Однако в этом матче вряд ли стоит рассчитывать на феерию. Сейчас boxing day и плотность игр очень высокая. Сил не так много, поэтому все решит один или два гола, а «Вест Бром» в таком деле мастер. Он выиграет минимально и засушит игру.

Ставка на чистую победу «Вест Брома» за 2.20 и отдельно на тотал меньше 2.5 за 1.75.