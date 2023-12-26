АПЛ. «Ноттингем» неожиданно одолел «Ньюкасл», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли»

«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» 1:3
«Ноттингем Форест» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол забили «сороки» на 23-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ноттингема». Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак уверенно пробил с точки.
На 45+1-й минуте «Ноттингем Форест» сумел сравнять счет. Нападающий гостей Крис Вуд занял идеальную позицию, получил мяч и отправил его в ворота.
На 53-й минуте все тот же Вуд снова выбрал отличную позицию в чужой штрафной и пробил прямо по центру ворот. Без шансов для голкипера соперника.
Спустя всего 7 минут Вуд оформил хет-трик. На сей раз форвард вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 3:1.
После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции (29 баллов).
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