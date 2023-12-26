АПЛ. «Ноттингем» неожиданно одолел «Ньюкасл», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли»

Матчи 19-го тура чемпионата Англии пройдут с 26 по 28 декабря.

«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» 1:3

«Ноттингем Форест» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забили «сороки» на 23-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ноттингема». Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак уверенно пробил с точки.

На 45+1-й минуте «Ноттингем Форест» сумел сравнять счет. Нападающий гостей Крис Вуд занял идеальную позицию, получил мяч и отправил его в ворота.

На 53-й минуте все тот же Вуд снова выбрал отличную позицию в чужой штрафной и пробил прямо по центру ворот. Без шансов для голкипера соперника.

Спустя всего 7 минут Вуд оформил хет-трик. На сей раз форвард вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 3:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Ноттингем Форест 1:3 Голы: 1:0 Александер Исак (пенальти) (23'), 1:1 Крис Вуд (45 + 1'), 1:2 Крис Вуд (53'), 1:3 Крис Вуд (60') Ньюкасл: Киран Триппьер, Свен Ботман (Льюис Холл, 79'), Дэниел Бёрн (Tino Livramento, 55'), Льюис Майли, Шон Лонгстафф (Жоэлинтон, 71'), Александер Исак, Энтони Гордон, Martin Dúbravka, Fabian Schär, Bruno Guimarães, Miguel Almirón (Каллум Уилсон, 55') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Мусса Ньякат, Гонсало Монтьель (Неко Уильямс, 70'), Каллум Хадсон-Одои (Николас Домингес, 79'), Морган Гиббз-Уайт, Ибраим Сангаре (Ryan Yates, 70'), Ола Эйна, Крис Вуд, Энтони Эланга (Джо Уорролл, 90'), Danilo Oliveira (Шейку Куйяте, 90'), Murillo Предупреждения: Ибраим Сангаре (26'), Энтони Гордон (27'), Гонсало Монтьель (27'), Неко Уильямс (84'), Bruno Guimarães (86'), Fabian Schär (88')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции (29 баллов).

«Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»

26 декабря, вторник, 18:00 мск

Все прогнозы на АПЛ

«Борнмут» — «Фулхэм»

26 декабря, вторник, 18:00 мск

«Бернли» — «Ливерпуль»

26 декабря, вторник, 20:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

26 декабря, вторник, 23:00 мск

«Челси» — «Кристал Пэлас»

27 декабря, среда, 22:30 мск

Календарь и таблица АПЛ

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

27 декабря, среда, 22:30 мск

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

27 декабря, среда, 23:15 мск

«Брайтон» — «Тоттенхэм»

28 декабря, четверг, 22:30 мск

«Арсенал» — «Вест Хэм»

27 декабря, среда, 23:15 мск