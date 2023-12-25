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    АПЛ. «Ливерпуль» упустил возможность возглавить таблицу

    Итоги 18-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    «Ливерпуль» — «Арсенал»
    «Ливерпуль» не только упустил лидерство в английской Премьер-лиге в позапрошлом туре, но и не воспользовался шансом вернуть себе первую строчку чемпионата. Потеряли очки «Арсенал» и «Астон Вилла». Осечкой первой тройки АПЛ воспользовался «Тоттенхэм» и сократил отставание до 3-4 очков.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 18 тура «Тоттенхэм» поднялся на третье место в турнирной таблицы. Лондонский коллектив обошел «Манчестер Сити», который перенес свой поединок с «Брентфордом».

    Улучшил положение «Вест Хэм», поднявшись с 8-го на 6-е место. «Молотобойцы» смогли обойти в чемпионате «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», которые опустились на 7 и 8 места соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    На две ступеньки поднялись «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», которые теперь занимают 11 и 12 место. Ниже на столько же позиций опустились «Фулхэм» (13 место) и «Брентфорд» (14 место).

    Матч тура

    В центральном матче 18 тура АПЛ сошлись лидеры: «Ливерпуль» на своем поле принимал «Арсенал». Победителя соперники так и не смогли определить, обменявшись голами (1:1).

    «Ливерпуль» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Счет в матче открыли «пушкари» из «Арсенала» — гол на 4-й минуте встречи забил Габриэл Магальяйнс. «Ливерпулю» удалось восстановить паритет на табло благодаря точному удару Мохаммеда Салаха.

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    • Таким образом команды поделили очки: «Арсенал» сохранил первое место, набрав 40 баллов, а «Ливепруль» остался на второй строчке с активом в 39 баллов.

    Осечка «Астон Виллы» — шанс для «Тоттенхэма»

    39 очков к 18-му туру чемпионата также набрала «Астон Вилла», которая расположилась на 3-м месте. В рамках минувшего игрового дня команда сыграла вничью с командой «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»
    globallookpress.com

    На 4 место чемпионата Англии поднялся «Тоттенхэм», который смог добиться победы в матче против «Эвертона» (2:1). В составе лондонцев голами отметились Ришарлисон и Сон Хын Мин. В итоге «шпоры» аккумулировали 36 пунктов.

    На 5-й строчке действующий чемпион «Манчестер Сити», набравший 34 очка. В 18-м туре «горожане» не играли, матч против «Брентфорда» перенесли на поздний срок.

    Фиаско МЮ и «Челси»

    18-й тур английской Премьер-лиги прошел со знаком минус для двух грандов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (0:2). На данный момент «красные дьяволы» занимают 8 место в таблице с активом в 28 пунктов.

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    • На 10-м месте расположился «Челси», который набрал 22 очка. В последней игре чемпионата «аристократы» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

    Тур №19

    Матчи следующего тура пройдут с 26 по 28 декабря.

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    Лидер чемпионской гонки «Арсенал» на своем поле примет «Вест Хэм», игра пройдет в четверг, 28 декабря.

    У «Ливерпуля» будет гостевая встреча против «Бернли», которая запланирована на вторник, 26 декабря.

    Все прогнозы на АПЛ

    А еще ожидаются матчи МЮ с «Астон Виллой», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» сразится с «Брайтоном».

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