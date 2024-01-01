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    Ставка на успех «Лидса» в домашних стенах

    «Лидс» — «Бирмингем». Ставки (к. 2.55) и прогноз на чемпионат Англии 1 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Бирмингем»
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    У «Лидса» 4 победы в 5 домашних матчах
    1 января на «Элланд Роуд» «Лидс» примет «Бирмингем» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Лидс» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 18:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Бирмингем
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    «Лидс»

    «Лидс» проиграл два последних матча в турнире, однако благодаря запасу очков он все равно в зоне плей-офф и все еще может себе это позволить.

    Клуб занимает в таблице 4-е место. У него на счету 45 пунктов после 25 поединков. Он выиграл 13 матчей при 6 поражениях и 6 ничьих. Результаты команды стали хуже именно в период середины декабря.

    Коэффициенты матча Лидс — Бирмингем Сити

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  • 1.236.3012.50Бонус$9500
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    «Павлины» провели в этом месяце 7 матчей, однако большее число матчей, в которых «Лидс» потерял очки, припадает именно на середину и вторую половину. Так хозяева проиграли 1:2 «Престону» и 0:1 «Вест Бромвичу».

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    Перед этим подопечные Даниэля Фарке разгромили со счетом 4:0 «Ипсвич Таун», который идет в таблице на 2-м месте.

    «Бирмингем»

    У гостей безвыигрышная серия длиннее. Они дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Отметим, что не удачи настигли команду на их поле, когда они проиграли «Лестеру» 2:3 и «Сток Сити» 1:3.

    Также «Бирмингем» пропустил 3 матча от «Плимута», однако та встреча завершилась вничью 3:3 с обоюдным разменом. 29 декабря «горожане» разошлись нулевой ничьей с «Бристоль Сити».

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    • Последняя победа была у «синих» была 13 декабря, когда они обыграли 1:0 «Кардифф». Это была первая победа команды в последних пяти выездных матчах и серии в целом.

    С 28 очками на счету «Бирмингем» располагается на 20-й позиции. У него 7 побед, 7 ничьих и 11 поражений в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с котировками 1.23 и 11.0. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 6.20.

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    «Лидс» примет соперника на «Элланд Роуд», где он выиграл 8 матчей из 12 и не потерпел ни одного поражения в этом сезоне.

    Не будем забывать, что гости регулярно забивали в этом месяце и отгрузили 2 мяча в ворота «Лестера». Предлагается ставка на победу «Лидса» + обе забьют за 2.55.

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