«Кальяри» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кальяри»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Кальяри» находится на 18 строчке турнирной таблицы.

С реализацией у сардинцев складывается не особо. Игроки команды в 17 матчах забили всего 16 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Кальяри» откровенно опростоволосился. Сардинцы уступили «Вероне» (0:2).

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Матчи с «Эмполи» для команды традиционно проходят не столь успешно. Из пяти последних очных поединков выигран всего один при двух поражениях.

И уж наверняка «Кальяри» будет максимально активен у ворот оппонента. В матче с прямым конкурентом сардинцы явно намерены победить.

«Эмполи»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Эмполи» пребывает на 19 месте, на 2 очка отставая от спасительной 17 позиции.

Да и проигрывает команда уж очень часто. В 17 поединках в пассиве у «Эмполи» уже 11 коллизий, да и пропущено 30 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эмполи» в родных стенах по всем статьям уступил «Лацио» (0:2).

А вот до того команда проиграла еще и «Торино» (0:1). Да и вообще, в Серии A ей удалось выиграть лишь в трех матчах.

Наверняка «Эмполи» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 2.00.

На викторию «Эмполи» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

На стороне сардинцев преимущество своей арены, да и вообще, «Кальяри» выглядит монолитнее соперника .

Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.