«Кальяри»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Кальяри» находится на 18 строчке турнирной таблицы.
С реализацией у сардинцев складывается не особо. Игроки команды в 17 матчах забили всего 16 мячей.
Коэффициенты матча Кальяри — Эмполи
В своем предыдущем поединке «Кальяри» откровенно опростоволосился. Сардинцы уступили «Вероне» (0:2).
Матчи с «Эмполи» для команды традиционно проходят не столь успешно. Из пяти последних очных поединков выигран всего один при двух поражениях.
И уж наверняка «Кальяри» будет максимально активен у ворот оппонента. В матче с прямым конкурентом сардинцы явно намерены победить.
«Эмполи»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Эмполи» пребывает на 19 месте, на 2 очка отставая от спасительной 17 позиции.
Да и проигрывает команда уж очень часто. В 17 поединках в пассиве у «Эмполи» уже 11 коллизий, да и пропущено 30 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эмполи» в родных стенах по всем статьям уступил «Лацио» (0:2).
А вот до того команда проиграла еще и «Торино» (0:1). Да и вообще, в Серии A ей удалось выиграть лишь в трех матчах.
Наверняка «Эмполи» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 2.00.
На викторию «Эмполи» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.
На стороне сардинцев преимущество своей арены, да и вообще, «Кальяри»
Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.