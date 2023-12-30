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    Выберутся ли сардинцы из зоны вылета?

    «Кальяри» — «Эмполи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Эмполи»
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    Леонардо Паволетти
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Кальяри»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Кальяри» находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    С реализацией у сардинцев складывается не особо. Игроки команды в 17 матчах забили всего 16 мячей.

    Коэффициенты матча Кальяри — Эмполи

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  • 2.073.503.70Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Кальяри» откровенно опростоволосился. Сардинцы уступили «Вероне» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Эмполи» для команды традиционно проходят не столь успешно. Из пяти последних очных поединков выигран всего один при двух поражениях.

    И уж наверняка «Кальяри» будет максимально активен у ворот оппонента. В матче с прямым конкурентом сардинцы явно намерены победить.

    «Эмполи»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Эмполи» пребывает на 19 месте, на 2 очка отставая от спасительной 17 позиции.

    Да и проигрывает команда уж очень часто. В 17 поединках в пассиве у «Эмполи» уже 11 коллизий, да и пропущено 30 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эмполи» в родных стенах по всем статьям уступил «Лацио» (0:2).

    А вот до того команда проиграла еще и «Торино» (0:1). Да и вообще, в Серии A ей удалось выиграть лишь в трех матчах.

    Наверняка «Эмполи» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Эмполи» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

    На стороне сардинцев преимущество своей арены, да и вообще, «Кальяри» выглядит монолитнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Кальяри» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Выберутся ли сардинцы из зоны вылета?
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