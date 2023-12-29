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    Паритета избежать не удастся?!

    «Бирмингем» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Бристоль Сити»
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    «Бирмингем»
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Бирмингем» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:45 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
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    «Бирмингем»

    Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно разочаровывает. «Бирмингем» на текущий момент находится на 19 месте в таблице.

    А вот оборона бирмингемцев выглядит крайне неуверенно. В 24 матчах она дала результативный сбой уже 38 раз.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Бристоль Сити

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  • 2.653.302.65Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» снова проиграл. На родной арене «браммиз» уступили «Сток Сити» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Бристоль Сити» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре при одной коллизии.

    И уж наверняка «браммиз» будут стремиться разжиться тремя очками. Состав у хозяев по именам весьма приличный, да и вообще, нужно подниматься подальше от опасной зоны.

    «Бристоль Сити»

    Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. «Бристоль Сити» находится на 8 месте в Чемпионшипе.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 24 матчах бристольцы отличились всего 30 раз.

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    • В предыдущем туре «Бристоль Сити» добыл яркую викторию. Команда уверенно расправилась с крепким «Уотфордом» (4:1).

    Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Так что бристольцы явно настроены продолжать в том же духе.

    И уж точно «Бристоль Сити» будет действовать в привычном ритме. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в организации игры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.68.

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    На викторию «Бристоль Сити» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.13.

    «Браммиз» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля, однако соперник в последних матчах выглядел весьма выгодно.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Бирмингем» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. Паритета избежать не удастся?!
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