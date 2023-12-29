«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Бирмингем» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бирмингем»

Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно разочаровывает. «Бирмингем» на текущий момент находится на 19 месте в таблице.

А вот оборона бирмингемцев выглядит крайне неуверенно. В 24 матчах она дала результативный сбой уже 38 раз.

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В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» снова проиграл. На родной арене «браммиз» уступили «Сток Сити» (1:3).

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Поединки с «Бристоль Сити» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре при одной коллизии.

И уж наверняка «браммиз» будут стремиться разжиться тремя очками. Состав у хозяев по именам весьма приличный, да и вообще, нужно подниматься подальше от опасной зоны.

«Бристоль Сити»

Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. «Бристоль Сити» находится на 8 месте в Чемпионшипе.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 24 матчах бристольцы отличились всего 30 раз.

В предыдущем туре «Бристоль Сити» добыл яркую викторию. Команда уверенно расправилась с крепким «Уотфордом» (4:1).

Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Так что бристольцы явно настроены продолжать в том же духе.

И уж точно «Бристоль Сити» будет действовать в привычном ритме. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в организации игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.68.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.13.

«Браммиз» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля , однако соперник в последних матчах выглядел весьма выгодно.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.