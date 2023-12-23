23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» по итогам 17-ти туров занимает 17-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны вылета, так что всерьез рискует понизиться в классе по итогам сезона.

Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, откуда вылетела еще в конце лета. Во втором раунде турнира клуб уступил дома другому представителю АПЛ «Бернли» (0:1).

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В своем последнем матче «Лесники» потерпели очередную неудачу. В рамках Премьер-лиги они уступили на своем поле «Тоттенхэму», пропустив два безответных мяча.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти поражениях и одной ничьей, так что шансы хозяев на победу не так высоки.

«Борнмут»

После 17-ти туров чемпионата Англии «Борнмут» находится на 14-й позиции, опережая зону вылета на 10 очков. При этом у него есть матч в запасе.

Команда уже не выступает в Кубке Лиге, где на пути в 1/8 финала прошла «Суонси» (3:2) и «Сток Сити» (2:0), после чего уступила «Ливерпулю» (1:2).

В своем последнем поединке «Вишни» одержали знаковую победу, когда в рамках Премьер-лиги на выезде одержали неожиданную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на АПЛ, при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей отличные шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Ноттингема» оценивается в 2,70, ничья — в 3,45.

В четырех из пяти последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет за 2,50.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.