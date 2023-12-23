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    Приблизится ли «Ноттингем» к зоне вылета?

    «Ноттингем Форест» — «Борнмут». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Борнмут»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Декабря 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» по итогам 17-ти туров занимает 17-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны вылета, так что всерьез рискует понизиться в классе по итогам сезона.

    Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, откуда вылетела еще в конце лета. Во втором раунде турнира клуб уступил дома другому представителю АПЛ «Бернли» (0:1).

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Борнмут

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    В своем последнем матче «Лесники» потерпели очередную неудачу. В рамках Премьер-лиги они уступили на своем поле «Тоттенхэму», пропустив два безответных мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти поражениях и одной ничьей, так что шансы хозяев на победу не так высоки.

    «Борнмут»

    После 17-ти туров чемпионата Англии «Борнмут» находится на 14-й позиции, опережая зону вылета на 10 очков. При этом у него есть матч в запасе.

    Команда уже не выступает в Кубке Лиге, где на пути в 1/8 финала прошла «Суонси» (3:2) и «Сток Сити» (2:0), после чего уступила «Ливерпулю» (1:2).

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    • В своем последнем поединке «Вишни» одержали знаковую победу, когда в рамках Премьер-лиги на выезде одержали неожиданную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на АПЛ, при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Ноттингема» оценивается в 2,70, ничья — в 3,45.

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    В четырех из пяти последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет за 2,50.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Ноттингем Форест» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Ноттингем» к зоне вылета?
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