«Кифисия»
«Кифисия» в прошлом сезоне выступала в первой греческой лиги и выиграла там одну из групп, благодаря чему повысилась в классе. В элите она идет третьей с конца с 11 очками.
«Сине-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть только две игры из 14 проведенных, пять встреч еще они свели вничью и семь игр проиграли, забили 16 голов при 28 пропущенных.
В прошлом туре первенстве коллектив на своем поле смог обыграть «Янину» 4:2, которая идет последней в таблице. Перед этим же он потерпел четыре фиаско подряд.
На своем поле «Кифисия» в текущем чемпионате Греции заработала 10 баллов из 11 общих. У нее две виктории, четыре мировые и два фиаско, забито и пропущено по 13 мячей.
«ПАОК»
«ПАОК» в турнирной таблице греческой Суперлиги на данный момент идет во главе. У команды на счету 32 очка, но преследователи отстают на 1-2 пункта.
Клуб из города Салоники в данном первенстве смог отпраздновать десять викторий за 14 проведенных игр, а также по два матча свел вничью и проиграл. Разница мячей составляет 33:11.
К этому поединку «черно-белые» подходят с серией из семи выигрышей подряд с учетом всех турниров. В прошлом туре чемпионата они на выезде разгромили середняка «Астерас» со счетом 4:1.
В гостях в этом розыгрыше Суперлиги «ПАОК» выиграл три поединка из шести сыгранных, раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
В первом круге «ПАОК» на своем поле смог обыграть предстоящего противника со счетом 2:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПАОКа» предлагают — 1.37.
На викторию «Кифисии» дают — 7.95, ничья оценена — в 4.70.
В этом противостоянии рекомендуем ставить на обмен голами, ведь «Кифисия» в родных стенах выступает весьма неплохо и довольно-таки много забивает.
И также еще ставим на викторию гостей и ждем их победы с разницей в несколько мячей.