В 15-м туре греческой Суперлиги «Кифисия» на своем поле примет «ПАОК». Встреча пройдет 21 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Кифисия» — «ПАОК»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кифисия»

«Кифисия» в прошлом сезоне выступала в первой греческой лиги и выиграла там одну из групп, благодаря чему повысилась в классе. В элите она идет третьей с конца с 11 очками.

«Сине-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть только две игры из 14 проведенных, пять встреч еще они свели вничью и семь игр проиграли, забили 16 голов при 28 пропущенных.

В прошлом туре первенстве коллектив на своем поле смог обыграть «Янину» 4:2, которая идет последней в таблице. Перед этим же он потерпел четыре фиаско подряд.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Кифисия» в текущем чемпионате Греции заработала 10 баллов из 11 общих. У нее две виктории, четыре мировые и два фиаско, забито и пропущено по 13 мячей.

«ПАОК»

«ПАОК» в турнирной таблице греческой Суперлиги на данный момент идет во главе. У команды на счету 32 очка, но преследователи отстают на 1-2 пункта.

Клуб из города Салоники в данном первенстве смог отпраздновать десять викторий за 14 проведенных игр, а также по два матча свел вничью и проиграл. Разница мячей составляет 33:11.

К этому поединку «черно-белые» подходят с серией из семи выигрышей подряд с учетом всех турниров. В прошлом туре чемпионата они на выезде разгромили середняка «Астерас» со счетом 4:1.

В гостях в этом розыгрыше Суперлиги «ПАОК» выиграл три поединка из шести сыгранных, раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

В первом круге «ПАОК» на своем поле смог обыграть предстоящего противника со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПАОКа» предлагают — 1.37.

На викторию «Кифисии» дают — 7.95, ничья оценена — в 4.70.

В этом противостоянии рекомендуем ставить на обмен голами, ведь «Кифисия» в родных стенах выступает весьма неплохо и довольно-таки много забивает.

И также еще ставим на викторию гостей и ждем их победы с разницей в несколько мячей.