ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии Леон ЭдвардсЭдвардс разрушил мечту Ковингтона. «Хаос» никогда не станет чемпионом UFC «Челси» — «Ньюкасл»«Челси» — «Ньюкасл» 1:1 (4:2 по пенальти). Онлайн
  • 01:33
    • «Атлетико» упустил победу в матче с «Хетафе»
    Все новости спорта

    Продлит ли «ПАОК» свою серию побед?

    «Кифисия» — «ПАОК». Прогноз и ставка (к. 2.06) на футбол 21 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ПАОК
    Прогноз и ставки на «Кифисия» — «ПАОК»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «ПАОК»
    В 15-м туре греческой Суперлиги «Кифисия» на своем поле примет «ПАОК». Встреча пройдет 21 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Кифисия» — «ПАОК»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Кифисия»

    «Кифисия» в прошлом сезоне выступала в первой греческой лиги и выиграла там одну из групп, благодаря чему повысилась в классе. В элите она идет третьей с конца с 11 очками.

    «Сине-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть только две игры из 14 проведенных, пять встреч еще они свели вничью и семь игр проиграли, забили 16 голов при 28 пропущенных.

    В прошлом туре первенстве коллектив на своем поле смог обыграть «Янину» 4:2, которая идет последней в таблице. Перед этим же он потерпел четыре фиаско подряд.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Кифисия» в текущем чемпионате Греции заработала 10 баллов из 11 общих. У нее две виктории, четыре мировые и два фиаско, забито и пропущено по 13 мячей.

    «ПАОК»

    «ПАОК» в турнирной таблице греческой Суперлиги на данный момент идет во главе. У команды на счету 32 очка, но преследователи отстают на 1-2 пункта.

    Клуб из города Салоники в данном первенстве смог отпраздновать десять викторий за 14 проведенных игр, а также по два матча свел вничью и проиграл. Разница мячей составляет 33:11.

  • Трансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря
  • Борьба за Дрэгушина и Инкапье, неоднозначное будущее Каземиро и Гринвуда, повышение Глуха
  • 18/12/2023

    • К этому поединку «черно-белые» подходят с серией из семи выигрышей подряд с учетом всех турниров. В прошлом туре чемпионата они на выезде разгромили середняка «Астерас» со счетом 4:1.

    В гостях в этом розыгрыше Суперлиги «ПАОК» выиграл три поединка из шести сыгранных, раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

    В первом круге «ПАОК» на своем поле смог обыграть предстоящего противника со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПАОКа» предлагают — 1.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кифисии» дают — 7.95, ничья оценена — в 4.70.

    В этом противостоянии рекомендуем ставить на обмен голами, ведь «Кифисия» в родных стенах выступает весьма неплохо и довольно-таки много забивает.

    И также еще ставим на викторию гостей и ждем их победы с разницей в несколько мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Унион — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сарагоса — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кифисия» — «ПАОК»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «ПАОК» свою серию побед?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры