«Борнмут» — «Лутон». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 16 декабря, начало — 18:00 (мск). «Борнмут» — «Лутон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на 14-й строчке, набрав в 16-ти турах 19 очков.

Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее четыре победы.

Коэффициенты матча Борнмут — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.504.506.60Бонус$9500

«Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на АПЛ, при четырех победах, так что у коллектива отличная форма.

«Лутон»

Команда Роба Эдвардса пока очень достойно выступает в АПЛ, несмотря на то, что пока идет в зоне вылета с 9 очками. Если учесть очень слабый состав «Лутона», этот результат можно назвать хорошим.

Если в первых турах сезона команда выглядела откровенно жалко и слабо, то затем она освоилась в АПЛ и уже не выглядела мальчиками для битья, навязая борьбу всем соперникам.

В предыдущем туре «Лутон» дал настоящий бой «Манчестер Сити» (1:2) и был близок к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона. А перед этим «Шляпники» лишь в компенированное время уступили «Арсеналу» (1:2).

На сегодня в 10 последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при семи поражениях, так что гостям будет сложно рассчитывать на выигрыш.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Лутона» оценивается в 6,60, ничья — в 4,50.

В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь хозяева выиграли в четырех из пяти последних матчей, где в трех из них было забито больше 2,5 голов.