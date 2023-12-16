«Борнмут»
«Борнмут» находится на 14-й строчке, набрав в 16-ти турах 19 очков.
Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее четыре победы.
Коэффициенты матча Борнмут — Лутон Таун
«Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на АПЛ, при четырех победах, так что у коллектива отличная форма.
«Лутон»
Команда Роба Эдвардса пока очень достойно выступает в АПЛ, несмотря на то, что пока идет в зоне вылета с 9 очками. Если учесть очень слабый состав «Лутона», этот результат можно назвать хорошим.
Если в первых турах сезона команда выглядела откровенно жалко и слабо, то затем она освоилась в АПЛ и уже не выглядела мальчиками для битья, навязая борьбу всем соперникам.
В предыдущем туре «Лутон» дал настоящий бой «Манчестер Сити» (1:2) и был близок к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона. А перед этим «Шляпники» лишь в компенированное время уступили «Арсеналу» (1:2).
На сегодня в 10 последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при семи поражениях, так что гостям будет сложно рассчитывать на выигрыш.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Лутона» оценивается в 6,60, ничья — в 4,50.
В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь хозяева выиграли в четырех из пяти последних матчей, где в трех из них было забито больше 2,5 голов.