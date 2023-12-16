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    «Борнмут» оставит «Лутон» в зоне вылета?

    «Борнмут» — «Лутон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Англии 16 декабря 2023 года

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    «Борнмут» — фаворит матча
    «Борнмут» — «Лутон». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 16 декабря, начало — 18:00 (мск). «Борнмут» — «Лутон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2023 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на 14-й строчке, набрав в 16-ти турах 19 очков.

    Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее четыре победы.

    Коэффициенты матча Борнмут — Лутон Таун

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    «Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на АПЛ, при четырех победах, так что у коллектива отличная форма.

    «Лутон»

    Команда Роба Эдвардса пока очень достойно выступает в АПЛ, несмотря на то, что пока идет в зоне вылета с 9 очками. Если учесть очень слабый состав «Лутона», этот результат можно назвать хорошим.

    Если в первых турах сезона команда выглядела откровенно жалко и слабо, то затем она освоилась в АПЛ и уже не выглядела мальчиками для битья, навязая борьбу всем соперникам.

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    • В предыдущем туре «Лутон» дал настоящий бой «Манчестер Сити» (1:2) и был близок к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона. А перед этим «Шляпники» лишь в компенированное время уступили «Арсеналу» (1:2).

    На сегодня в 10 последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при семи поражениях, так что гостям будет сложно рассчитывать на выигрыш.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Лутона» оценивается в 6,60, ничья — в 4,50.

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    В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь хозяева выиграли в четырех из пяти последних матчей, где в трех из них было забито больше 2,5 голов.

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    «Борнмут» — «Лутон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Борнмут» оставит «Лутон» в зоне вылета?
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