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    «Сабах» быстро добьется своего

    «Араз» — «Сабах». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 15 декабря 2023 года

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    «Сабах»
    «Араз» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 14:00 мск. «Араз» — «Сабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Декабря 2023 года
    Araz PFK
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Araz PFK 14:00 Сабах Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Араз»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Араз» находится на 6 месте таблицы, лишь на 2 очка отставая от третьей позиции.

    Причем с реализацией у команды имеются проблемы. В 16 поединках чемпионата Азербайджана игрокам «Араза» удалось забить лишь 17 мячей.

    В предыдущем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Араз» расписал мировую с «Зирей» (0:0).

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    А вот не проигрывает команда уже на протяжении календарного месяца. Причем в Кубке Азербайджана она разнесла в клочья оборону «Кур-Араза» (6:1).

    И уж наверняка хозяева будут действовать осторожно. «Араз» весьма неплохо обороняется, так что будет рассчитывать на контрвыпады.

    «Сабах»

    Эта команда в нынешнем чемпионате сражается за медали. «Сабах» сейчас лишь седьмой, однако отставание от пьедестала измеряется лишь тремя очками.

    В плане реализации команда выглядит выгодно. В 16 матчах игроки бакинского клуба настреляли уже 25 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Сабах» в родных стенах учинил разгром «Сабаилу» (4:0).

    В двух своих последних поединках команда побеждала. Причем в них бакинцы не пропустили в свои ворота ни разу.

    Наверняка «Сабах» будет активен и агрессивен в атаке. Бакинцы потенциально способны прибавить во всех компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сабаха» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Араза» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.38.

    «Сабах» в последних матчах выглядел весьма прилично, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Сабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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