«Араз» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 14:00 мск. «Араз» — «Сабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Араз»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Араз» находится на 6 месте таблицы, лишь на 2 очка отставая от третьей позиции.

Причем с реализацией у команды имеются проблемы. В 16 поединках чемпионата Азербайджана игрокам «Араза» удалось забить лишь 17 мячей.

В предыдущем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Араз» расписал мировую с «Зирей» (0:0).

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А вот не проигрывает команда уже на протяжении календарного месяца. Причем в Кубке Азербайджана она разнесла в клочья оборону «Кур-Араза» (6:1).

И уж наверняка хозяева будут действовать осторожно. «Араз» весьма неплохо обороняется, так что будет рассчитывать на контрвыпады.

«Сабах»

Эта команда в нынешнем чемпионате сражается за медали. «Сабах» сейчас лишь седьмой, однако отставание от пьедестала измеряется лишь тремя очками.

В плане реализации команда выглядит выгодно. В 16 матчах игроки бакинского клуба настреляли уже 25 мячей.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Сабах» в родных стенах учинил разгром «Сабаилу» (4:0).

В двух своих последних поединках команда побеждала. Причем в них бакинцы не пропустили в свои ворота ни разу.

Наверняка «Сабах» будет активен и агрессивен в атаке. Бакинцы потенциально способны прибавить во всех компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сабаха» предлагают — 1.95.

На викторию «Араза» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.38.

«Сабах» в последних матчах выглядел весьма прилично, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Сабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.