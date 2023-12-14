ЛАСК
Эта команда далеко не лучшим образом проводит групповой этап Лиги Европы, но у ЛАСКа все еще есть шансы на попадание в Лигу конференций. Для этого нужно побеждать «Тулузу».
Стоит отметить, что ЛАСК довольно много пропустил за этот группового этап — 10 голов за 5 встреч. Это худший результат в группе Е. В последнее время команда начала чаще побеждать.
Коэффициенты матча ЛАСК — Тулуза
За последние 5 матчей во всех турнирах ЛАСК по 2 раза проиграл и победил, а также один раз сыграл вничью. В последнем туре Лиги Европы команда крупно уступила «Ливерпулю» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.
За 5 матчей группового этапа ЛЕ ЛАСК обыграл только «Юнион» (3:0). Австрийская команда не позволила сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот.
Получится ли у ЛАСКа победить «Тулузу»? Французская команда вполне схожа с бельгийским «Юнионом», поэтому у австрийцев точно будет шанс зацепиться за результат.
«Тулуза»
Команда занимает 2-е место в группе Е Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Тулуза» в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф турнира, для этого французам необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с ЛАСКом.
В последнее время «Тулуза» не радует результатами. Команда не одержала ни одной победы в последних 5-и матчах во всех турнирах. За этот период «Тулуза» 2 раза проиграла и трижды сыграла вничью.
В последнем туре Лиги Европы команда сыграла вничью с «Юнионом» (0:0), нанеся всего один удар в створ ворот, играя на своем поле. К тому же, 10-го декабря «Тулуза» крупно уступила «Лиону» (0:3) в матче Лиги 1.
Стоит отметить, что «Тулуза» обыграла ЛАСК (1:0) в последней очной встрече, которая состоялась 5-го октября. В том матче французы забили единственный гол на 31-й минуте.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом ЛАСК коэффициент на победу которого равен 2.17. Успех «Тулузы» оценивается в 3.25, ничья — в 3.55.
Обеим командам необходимо набирать очки. Можно рискнуть и предположить, что игра закончится ничейным результатом.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.55.
Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.98.