14 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЛАСК сыграет против «Тулузы». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. ЛАСК — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЛАСК

Эта команда далеко не лучшим образом проводит групповой этап Лиги Европы, но у ЛАСКа все еще есть шансы на попадание в Лигу конференций. Для этого нужно побеждать «Тулузу».

Стоит отметить, что ЛАСК довольно много пропустил за этот группового этап — 10 голов за 5 встреч. Это худший результат в группе Е. В последнее время команда начала чаще побеждать.

Коэффициенты матча ЛАСК — Тулуза 1X2Новым игрокам 2.203.603.30Бонус$9500

За последние 5 матчей во всех турнирах ЛАСК по 2 раза проиграл и победил, а также один раз сыграл вничью. В последнем туре Лиги Европы команда крупно уступила «Ливерпулю» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

Все прогнозы на Лигу Европы

За 5 матчей группового этапа ЛЕ ЛАСК обыграл только «Юнион» (3:0). Австрийская команда не позволила сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот.

Получится ли у ЛАСКа победить «Тулузу»? Французская команда вполне схожа с бельгийским «Юнионом», поэтому у австрийцев точно будет шанс зацепиться за результат.

«Тулуза»

Команда занимает 2-е место в группе Е Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Тулуза» в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф турнира, для этого французам необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с ЛАСКом.

В последнее время «Тулуза» не радует результатами. Команда не одержала ни одной победы в последних 5-и матчах во всех турнирах. За этот период «Тулуза» 2 раза проиграла и трижды сыграла вничью.

В последнем туре Лиги Европы команда сыграла вничью с «Юнионом» (0:0), нанеся всего один удар в створ ворот, играя на своем поле. К тому же, 10-го декабря «Тулуза» крупно уступила «Лиону» (0:3) в матче Лиги 1.

Стоит отметить, что «Тулуза» обыграла ЛАСК (1:0) в последней очной встрече, которая состоялась 5-го октября. В том матче французы забили единственный гол на 31-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом ЛАСК коэффициент на победу которого равен 2.17. Успех «Тулузы» оценивается в 3.25, ничья — в 3.55.

Обеим командам необходимо набирать очки. Можно рискнуть и предположить, что игра закончится ничейным результатом.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.55.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.98.