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    Сможет ли «Тулуза» вновь одолеть ЛАСК?

    ЛАСК — «Тулуза». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Тулуза»
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    «Тулуза»
    14 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЛАСК сыграет против «Тулузы». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. ЛАСК — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 14 Декабря 2023 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 20:45 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •

    ЛАСК

    Эта команда далеко не лучшим образом проводит групповой этап Лиги Европы, но у ЛАСКа все еще есть шансы на попадание в Лигу конференций. Для этого нужно побеждать «Тулузу».

    Стоит отметить, что ЛАСК довольно много пропустил за этот группового этап — 10 голов за 5 встреч. Это худший результат в группе Е. В последнее время команда начала чаще побеждать.

    Коэффициенты матча ЛАСК — Тулуза

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    За последние 5 матчей во всех турнирах ЛАСК по 2 раза проиграл и победил, а также один раз сыграл вничью. В последнем туре Лиги Европы команда крупно уступила «Ливерпулю» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    За 5 матчей группового этапа ЛЕ ЛАСК обыграл только «Юнион» (3:0). Австрийская команда не позволила сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот.

    Получится ли у ЛАСКа победить «Тулузу»? Французская команда вполне схожа с бельгийским «Юнионом», поэтому у австрийцев точно будет шанс зацепиться за результат.

    «Тулуза»

    Команда занимает 2-е место в группе Е Лиги Европы с 8-ю очками в активе. «Тулуза» в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф турнира, для этого французам необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с ЛАСКом.

    В последнее время «Тулуза» не радует результатами. Команда не одержала ни одной победы в последних 5-и матчах во всех турнирах. За этот период «Тулуза» 2 раза проиграла и трижды сыграла вничью.

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    • В последнем туре Лиги Европы команда сыграла вничью с «Юнионом» (0:0), нанеся всего один удар в створ ворот, играя на своем поле. К тому же, 10-го декабря «Тулуза» крупно уступила «Лиону» (0:3) в матче Лиги 1.

    Стоит отметить, что «Тулуза» обыграла ЛАСК (1:0) в последней очной встрече, которая состоялась 5-го октября. В том матче французы забили единственный гол на 31-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом ЛАСК коэффициент на победу которого равен 2.17. Успех «Тулузы» оценивается в 3.25, ничья — в 3.55.

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    Обеим командам необходимо набирать очки. Можно рискнуть и предположить, что игра закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.55.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.98.

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    ЛАСК — «Тулуза»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тулуза» вновь одолеть ЛАСК?
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