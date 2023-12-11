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    Колумбия снова выиграет у Венесуэлы?

    Колумбия — Венесуэла. Ставка (к. 2.77) и прогноз на товарищеский матч 11 декабря 2023 года

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    Беспроигрышная серия колумбийцев составляет уже 17 матчей
    Сборные Колумбии и Венесуэлы встретятся в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 11 декабря в американском Форт-Лодердейле, начало в 02:00 мск. Колумбия — Венесуэла: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Колумбия

    Сборная Колумбии в последнее время вообще не разочаровывает своих болельщиков. Достаточно взглянуть на результаты.

    Беспроигрышная серия колумбийцев составляет уже 17 (!) матчей. На этом отрезке у них 12 побед и пять ничьих.

    При этом шесть предыдущих матчей команда Нестора Лоренсо провела в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

    В прошлом месяце Колумбия одержал домашнюю победу над Бразилией (2:1) и выиграл на выезде у Парагвая (1:0). В первом случае главным героем стал Луис Диас, дважды поразивший ворота бразильцев.

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    • В октябре Колумбия сыграла вничью с Уругваем (2:2) и Эквадором (0:0).

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы, как ни странно, тоже мощно провела год.

    В десяти предыдущих матчах венесуэльцы потерпели лишь два поражения. В их случае это действительно серьезное достижение.

    Больше всего Венесуэла впечатлила на старте отбора на ЧМ-2026. После шести туров команда Фернандо Батисты занимает четвертое место, опережая в том числе забуксовавшую Бразилию.

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия Венесуэлы составляет уже пять матчей. На этом отрезке она не смогла забить только в одной игре.

    Прогноз и ставка

    На Колумбию в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а на Венесуэлу — за 6.60.

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    Обе сборные будут играть без своего европейского десанта, но это может стать серьезной проблемой, в первую очередь, для Колумбии.

    В начале сентября колумбийцы с трудом обыграли венесуэльцев (1:0) на своем поле благодаря голу Рафаэл Борре в рамках в квалификации ЧМ-2026.

    Вполне вероятно, что на этот раз забьет не только Колумбия.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.77.

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    Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Колумбия снова выиграет у Венесуэлы?
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