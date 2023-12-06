«Штутгарт»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает выше всяких похвал. «Штутгарт» в Бундеслиге находится на высоком 3 месте.
Причем швабы еще ни разу не сыграли вничью. Да и с атакой у команды полный порядок: 33 забитых мяча в 13 поединках.
Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д
В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» снова добыл викторию. Дома швабы уверенно расправились с «Вердером» (2:0).
Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при одной виктории.
А вот в нынешнем сезоне швабы выглядят монолитнее дортмундцев. Три недели назад они переиграли соперника со счетом 2:1.
«Боруссия» Д
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Сейчас «Боруссия» Д находится на 5 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
В плане реализации у команды ситуация не самая ужасная. В 13 поединках удалось отличиться 26 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Боруссия» Д в гостях разжилась одним пунктом, расписав мировую с «Байером» (1:1).
А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. Пропущено уже 20 мячей в 13 матчах чемпионата.
Наверняка «Боруссия» Д будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Вот только проблемы явно снижает шансы гостей на успех.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.20.
На викторию «Боруссии» Д дают — 2.88, ничья оценена — в 3.80.
Швабы
Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.60.