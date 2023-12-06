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    Швабы снова накажут дортмундцев

    «Штутгарт» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 6 декабря 2023 года

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    Серу Гирасси
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:45 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Кубок 06 Декабря 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Штутгарт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает выше всяких похвал. «Штутгарт» в Бундеслиге находится на высоком 3 месте.

    Причем швабы еще ни разу не сыграли вничью. Да и с атакой у команды полный порядок: 33 забитых мяча в 13 поединках.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д

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  • 2.204.003.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» снова добыл викторию. Дома швабы уверенно расправились с «Вердером» (2:0).

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    Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при одной виктории.

    А вот в нынешнем сезоне швабы выглядят монолитнее дортмундцев. Три недели назад они переиграли соперника со счетом 2:1.

    «Боруссия» Д

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Сейчас «Боруссия» Д находится на 5 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    В плане реализации у команды ситуация не самая ужасная. В 13 поединках удалось отличиться 26 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Боруссия» Д в гостях разжилась одним пунктом, расписав мировую с «Байером» (1:1).

    А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. Пропущено уже 20 мячей в 13 матчах чемпионата.

    Наверняка «Боруссия» Д будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Вот только проблемы явно снижает шансы гостей на успех.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 2.88, ничья оценена — в 3.80.

    Швабы сейчас выглядят сильнее соперника, к тому же совсем недавно уже обыгрывали его.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.60.

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    «Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Швабы снова накажут дортмундцев
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