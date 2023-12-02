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    «Штутгарт» — «Вердер». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 декабря 2023 года

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    «Штутгарт»
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Штутгарт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. «Штутгарт» находится в группе лидеров, ныне занимая 3 место.

    Причем швабы еще ни разу не сыграли вничью. В 12 матчах Бундеслиги в их активе 9 побед при трех поражениях.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Вердер

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  • 1.405.207.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» добыл три зачетных пункта. Швабы сломили сопротивление «Айнтрахта» Фр (2:1).

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    Поединки с бременцами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно два при одном поражении.

    Нет сомнений, что «Штутгарт» постарается продолжить свое пребывание среди лидеров. Да и Серу Гирасси наверняка постарается улучшить свои бомбардирские показатели.

    «Вердер»

    Эта команда в нынешнем сезоне смотрится бледновато. Сейчас «Вердер» находится на 12 месте в таблице.

    В плане реализации у команды не все так гладко. В 12 поединках игрокам «Вердера» удалось отличиться всего 18 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Вердер» дома потерпел болезненное поражение от «Байера» (0:3).

    Вот только с победами у «бременских музыкантов» не складывается. Выиграно всего лишь три поединка из 12.

    Наверняка «Вердер» будет действовать вторым номером. Гости постараются разжиться очками, и уж точно будут рады и ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Вердера» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.29.

    Швабы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, да и фактор Гирасси может стать решающим.

    Наш прогноз — Фора «Штутгарта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Штутгарт» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория швабов?
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