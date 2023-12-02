«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Штутгарт»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. «Штутгарт» находится в группе лидеров, ныне занимая 3 место.

Причем швабы еще ни разу не сыграли вничью. В 12 матчах Бундеслиги в их активе 9 побед при трех поражениях.

Коэффициенты матча Штутгарт — Вердер 1X2Новым игрокам 1.405.207.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» добыл три зачетных пункта. Швабы сломили сопротивление «Айнтрахта» Фр (2:1).

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Поединки с бременцами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно два при одном поражении.

Нет сомнений, что «Штутгарт» постарается продолжить свое пребывание среди лидеров. Да и Серу Гирасси наверняка постарается улучшить свои бомбардирские показатели.

«Вердер»

Эта команда в нынешнем сезоне смотрится бледновато. Сейчас «Вердер» находится на 12 месте в таблице.

В плане реализации у команды не все так гладко. В 12 поединках игрокам «Вердера» удалось отличиться всего 18 голами.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Вердер» дома потерпел болезненное поражение от «Байера» (0:3).

Вот только с победами у «бременских музыкантов» не складывается. Выиграно всего лишь три поединка из 12.

Наверняка «Вердер» будет действовать вторым номером. Гости постараются разжиться очками, и уж точно будут рады и ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.44.

На викторию «Вердера» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.29.

Швабы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, да и фактор Гирасси может стать решающим .

Наш прогноз — Фора «Штутгарта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.