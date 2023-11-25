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    «Волгарь» продолжит свой подъем из низов

    «Волгарь» — «Шинник». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 ноября 2023 года

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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Ноября 2023 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Волгарь»

    Эта команда наконец-то оттолкнулась от дна таблицы. На данный момент астраханцы находятся на 16 месте, но вполне способны выбраться из опасной зоны.

    Правда, с реализацией у астраханцев все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась всего лишь 17 голами.

    Коэффициенты матча Волгарь — Шинник

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  • 2.403.353.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волгарь» на выезде с минимальным счетом сенсационно переиграл «Акрон».

    Прогнозы на ФНЛ

    Интересно, что из четырех своих последних поединков «Волгарь» выиграл в трех. Да и вообще, команда сейчас на подъеме.

    И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Астраханцы настроены как можно скорее выбраться из зоны вылета.

    «Шинник»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Ярославцы начали отлично, но постепенно падают все ниже и ниже.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 19 матчах в сетке ворот ярославцев побывало 33 мяча.

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    • Свой последний поединок «Шинник» провел не столь успешно. Дома команда не смогла переиграть КАМАЗ (2:2).

    А вот с астраханцами «Шинник» играет традиционно удачно. В двух последних очных встречах ярославцы победили.

    Наверняка «Шинник» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.34.

    Астраханцы сейчас пребывают в неплохих кондициях, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Волгарь» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Волгарь» продолжит свой подъем из низов
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