«Волгарь»
Эта команда наконец-то оттолкнулась от дна таблицы. На данный момент астраханцы находятся на 16 месте, но вполне способны выбраться из опасной зоны.
Правда, с реализацией у астраханцев все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась всего лишь 17 голами.
Коэффициенты матча Волгарь — Шинник
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волгарь» на выезде с минимальным счетом сенсационно переиграл «Акрон».
Интересно, что из четырех своих последних поединков «Волгарь» выиграл в трех. Да и вообще, команда сейчас на подъеме.
И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Астраханцы настроены как можно скорее выбраться из зоны вылета.
«Шинник»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Ярославцы начали отлично, но постепенно падают все ниже и ниже.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 19 матчах в сетке ворот ярославцев побывало 33 мяча.
Свой последний поединок «Шинник» провел не столь успешно. Дома команда не смогла переиграть КАМАЗ (2:2).
А вот с астраханцами «Шинник» играет традиционно удачно. В двух последних очных встречах ярославцы победили.
Наверняка «Шинник» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.10.
На викторию «Шинника» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.34.
Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.