«Волгарь» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Эта команда наконец-то оттолкнулась от дна таблицы. На данный момент астраханцы находятся на 16 месте, но вполне способны выбраться из опасной зоны.

Правда, с реализацией у астраханцев все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась всего лишь 17 голами.

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Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волгарь» на выезде с минимальным счетом сенсационно переиграл «Акрон».

Прогнозы на ФНЛ

Интересно, что из четырех своих последних поединков «Волгарь» выиграл в трех. Да и вообще, команда сейчас на подъеме.

И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Астраханцы настроены как можно скорее выбраться из зоны вылета.

«Шинник»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Ярославцы начали отлично, но постепенно падают все ниже и ниже.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 19 матчах в сетке ворот ярославцев побывало 33 мяча.

Свой последний поединок «Шинник» провел не столь успешно. Дома команда не смогла переиграть КАМАЗ (2:2).

А вот с астраханцами «Шинник» играет традиционно удачно. В двух последних очных встречах ярославцы победили.

Наверняка «Шинник» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.10.

На викторию «Шинника» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.34.

Астраханцы сейчас пребывают в неплохих кондициях , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.