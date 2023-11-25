«Ньюкасл»
«Ньюкасл» после 12 туров занимает 7-е место в таблице АПЛ. Клуб набрал 20 очков. «Сороки» в нынешнем сезоне еще выступают в Лиге чемпионов. Безусловно, еврокубки отнимают у команды немало сил.
В последних двух матчах «Ньюкасл» разочаровал своих болельщиков. Клуб потерпел два поражения подряд. Ранее «сороки» уступили «Боруссии» Дортмунд (0:2) в ЛЧ и «Борнмуту» (0:2) в АПЛ.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Челси
«Ньюкасл» в предыдущих встречах не блистал в атаке. За 270 минут клуб забил только один раз — «Арсеналу» (1:0) в АПЛ. Тренерскому штабу нужно серьезно подумать, как улучшить результативность нападающих.
У «сорок» неплохие шансы завоевать три очка в родных стенах. В семи последних домашних матчах с учетом всех турниров одержано шесть побед.
«Челси»
За три последних месяца «Челси» смог улучшить результаты. На данный момент синие с 16 набранными очками занимают 10-е место.
В ноябре «Челси» одержал важную победу в дерби над «Тоттенхэмом». Синие разгромили соперника со счетом 4:1. Не стоит забывать, что совсем недавно «шпоры» лидировали в таблице.
12 ноября «Челси» порадовал болельщиков феерической игрой с «Манчестер Сити». Команды в сумме смогли забить на двоих восемь голов. Да, «Челси» не победил, но фанаты такую битву запомнят надолго.
В последних трех выездных встречах синие завоевали 9 очков. Ранее клуб в гостях одолел «Фулхэм» (2:0), «Бернли» (4:1) и «Тоттенхэм» (4:1). «Челси» постарается продлить серию в противостоянии с «Ньюкаслом».
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.49. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.76. Ничья оценена — в 3.47.
Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.47.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.97.