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    «Ньюкасл» — «Челси». Ставка (к. 3.47) и прогноз на чемпионат Англии 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Челси»
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    «Ньюкасл»
    25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграют «Ньюкасл» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» после 12 туров занимает 7-е место в таблице АПЛ. Клуб набрал 20 очков. «Сороки» в нынешнем сезоне еще выступают в Лиге чемпионов. Безусловно, еврокубки отнимают у команды немало сил.

    В последних двух матчах «Ньюкасл» разочаровал своих болельщиков. Клуб потерпел два поражения подряд. Ранее «сороки» уступили «Боруссии» Дортмунд (0:2) в ЛЧ и «Борнмуту» (0:2) в АПЛ.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Челси

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    «Ньюкасл» в предыдущих встречах не блистал в атаке. За 270 минут клуб забил только один раз — «Арсеналу» (1:0) в АПЛ. Тренерскому штабу нужно серьезно подумать, как улучшить результативность нападающих.

    Все прогнозы на футбол

    У «сорок» неплохие шансы завоевать три очка в родных стенах. В семи последних домашних матчах с учетом всех турниров одержано шесть побед.

    «Челси»

    За три последних месяца «Челси» смог улучшить результаты. На данный момент синие с 16 набранными очками занимают 10-е место.

    В ноябре «Челси» одержал важную победу в дерби над «Тоттенхэмом». Синие разгромили соперника со счетом 4:1. Не стоит забывать, что совсем недавно «шпоры» лидировали в таблице.

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  • 16/11/2023

    • 12 ноября «Челси» порадовал болельщиков феерической игрой с «Манчестер Сити». Команды в сумме смогли забить на двоих восемь голов. Да, «Челси» не победил, но фанаты такую битву запомнят надолго.

    В последних трех выездных встречах синие завоевали 9 очков. Ранее клуб в гостях одолел «Фулхэм» (2:0), «Бернли» (4:1) и «Тоттенхэм» (4:1). «Челси» постарается продлить серию в противостоянии с «Ньюкаслом».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.49. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.76. Ничья оценена — в 3.47.

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    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.47.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.97.

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    «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка (3.47), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся выявить сильнейшего
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