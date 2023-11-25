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    Матч вряд ли получится результативным

    «Крылья Советов» — «Локомотив». Ставка (к.2,13) и прогноз на РПЛ, 25 ноября 2023 года

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    Голкипер «Локо» Илья Лантратов
    «Крылья Советов» дома сыграют с «Локомотивом» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 25 ноября, 13:00 (мск). «Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года

    «Крылья Советов»

    После первого круга самарский клуб делит 3-5 места с «Динамо» и ЦСКА, набрав по 25 очков. Но в последнее время «Крылья Советов» преследует небольшой спад. В пяти последних турах у нее всего одна победа и одна ничья, что для претендента на медали очень мало.

    В 15-м туре команда Виталия Осинькина обыграла на своем поле со счетом 3:1 «Урал». Уже в начале встречи лидер самарцев Бенхамин Гарре уверенно реализовал пенальти. А после перерыва по голу добавили Владислав Шитов и Владимир Писарский.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Локомотив

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    Для последнего этот забитый мяч стал вторым подряд, хотя до этого у него не было голов за «Крылья Советов» в чемпионате. После серии неудач Виталий Осинькин перетасовал состав, немного освежил игру и как результат уверенная победа — 3:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Помогло и возвращение в состав после травмы основного вратари Ивана Ломаева, который вывел команду на игру против «Урала» с капитанской повязкой. Был усажен на лавку центральный защитник Роман Евгеньев после серии ошибок, а Георгий Рассказов вернулся на позицию правого защитника. Все эти меры заметно укрепили оборонительные редуты.

    «Локомотив»

    После 15-ти туров «Локомотив» идет на шестом месте в чемпионате, и всего на одно очко отстает от группы из трех команд в лице «Крыльев Советов», «Динамо» и ЦСКА.

    В последнее время игра «железнодорожников» немного померкла, голы даются им с большим трудом, зато защита стала играть намного надежнее после того, как Михаил Галактионов определился с основным дуэтом центральных защитников.

    Все прогнозы на РПЛ

    Сейчас там играют бразилец Лукас Фассон и воспитанник клуба 22-летний Евгений Морозов, набравшийся опыта в прошлом году в аренде в воронежском «Факела». Внутри команды тоже не все спокойно.Идут разговоры о конфликте между несколькими ведущими футболистами, высказавшими друг другу претензии в раздевалке.

    В последнем туре «Локомотив» одержал волевую победу на своем поле над «Ахматом». Московский клуб «горел» к 79-й минуте со счетом 0:1, но затем проявил характер и вырвал три очка. Голы забивали Максим Глушенков и Тимур Сулейманов, для него это второй гол в РПЛ после возвращения в команду.

    Ставки и прогнозы

    Команды букмекерами оцениваются почти по равной. На победу «Крыльев Советов» коэффициент — 2,50, на «Локомотив» — 2,70. Ничья — 3,80.

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    Игра ожидается довольно непредсказуемой, обе команды играют очень неровно, чередуя разные по качеству таймы и предсказать итоговый результат сложно.

    Но, по нашему мнению, игра получится не самой результативной. Многие футболисты отлучались в национальные сборные, поэтому некоторое время им придется восстанавливать игровые связи. Поэтому хорошим вариантом станет прогноз на «тотал меньше 2,5» за 2,12.

    Более рисковой видится ставка на «Локомотив не проиграет плюс тотал меньше 2,5» за 3,30.

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