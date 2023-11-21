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    Три очка для аравийцев?

    Иордания — Саудовская Аравия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Иордания — Саудовская Аравия
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    Сборная Саудовской Аравии
    Иордания сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 19:00 мск. Иордания — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иордания

    Эта команда явно потянет борьбу за выход на Мундиаль. Вероятнее всего, главным конкурентом станут таджики.

    Иорданцы являются середняком азиатского футбола. А вот в матчах с сильными оппонентами у команды есть проблемы.

    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Иордания в стартовом туре отбора расписала мировую с Таджикистаном (1:1).

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    В двух последних очных поединках команда переиграла аравийцев. А вот последнее поражение случилось еще 8 лет назад.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Дать бой фавориту квартета — уже шикарная мотивация.

    Саудовская Аравия

    Эта команда является явным фаворитом квартета G. Аравийцы не должны упустить первое место в группе.

    В последнее время Саудовская Аравия имеет проблемы с результатами. В контрольных поединках команда выглядела бледновато.

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    • Последний свой поединок команда провела продуктивно. Саудовская Аравия в предыдущем туре квалификации разгромила Пакистан (4:0).

    До того команда в контрольной встрече уступила Мали (1:3). А вот с нигерийцами удалось расписать мировую (2:2).

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Аравийцы постараются упрочить свои лидирующие позиции в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 2.10.

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    На викторию Иордании дают — 3.71, ничья оценена — в 3.20.

    Аравийцы по игре смотрятся монолитнее соперника, и явно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа Саудовской Аравии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.29.

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    Иордания — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для аравийцев?
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