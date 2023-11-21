Иордания сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 19:00 мск. Иордания — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иордания

Эта команда явно потянет борьбу за выход на Мундиаль. Вероятнее всего, главным конкурентом станут таджики.

Иорданцы являются середняком азиатского футбола. А вот в матчах с сильными оппонентами у команды есть проблемы.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Иордания в стартовом туре отбора расписала мировую с Таджикистаном (1:1).

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В двух последних очных поединках команда переиграла аравийцев. А вот последнее поражение случилось еще 8 лет назад.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Дать бой фавориту квартета — уже шикарная мотивация.

Саудовская Аравия

Эта команда является явным фаворитом квартета G. Аравийцы не должны упустить первое место в группе.

В последнее время Саудовская Аравия имеет проблемы с результатами. В контрольных поединках команда выглядела бледновато.

Последний свой поединок команда провела продуктивно. Саудовская Аравия в предыдущем туре квалификации разгромила Пакистан (4:0).

До того команда в контрольной встрече уступила Мали (1:3). А вот с нигерийцами удалось расписать мировую (2:2).

Наверняка гости будут действовать первым номером. Аравийцы постараются упрочить свои лидирующие позиции в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 2.10.

На викторию Иордании дают — 3.71, ничья оценена — в 3.20.

Аравийцы по игре смотрятся монолитнее соперника , и явно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа Саудовской Аравии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.29.