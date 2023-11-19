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    Алжир сможет закрепиться в лидерах своей группы

    Мозамбик — Алжир. Ставки (к. 2.36) и прогноз на квалификацию чемпионата мира 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мозамбик — Алжир
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    Рияд Марез
    Во 2-м туре африканского этапа квалификации на чемпионат мира сборная Мозамбика примет команду Алжира. Игра запланирована на 19 ноября 19:00 мск. Мозамбик — Алжир: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мозамбик

    В первом туре у хозяев был триллер с Ботсваной. По итогу встреча закончилась победой со счетом 3:2, но результат показал, что Мозамбику сложно удерживать победный счет.

    Ведя 3:1, команда пропустила второй под завесу встречи. При этом если бы соперник реализовал пенальти, то 3 очка набрать бы не удалось.

    Как бы там ни было, свою победную серию в официальных матчах мозамбийцы продлили до трех поединков.

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    Ранее сборная Мозамбика пробилась в финальную часть Кубка африканских наций, заняв второе место в группе L.

    Алжир

    Алжирцы без единого поражения прошли квалификацию Кубка африканских наций, закончив группу с 15 очками на счету.

    «Лисы пустыни» в целом показывают хорошие результаты. Не так давно они дошли до финала чемпионата африканских наций. В завершение турнира гости проиграли Сенегалу в серии пенальти, но до этого момента шли на сухих победах.

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  • Сегодня

    • До старта квалификации на мундиаль сборная Алжира победила Сенегал в товарищеском матче (1:0). Была разгромлена команда Кабо-Верде со счетом 5:1

    Также алжирцы могут быть довольны ничьей с Египтом (1:1), занявшим второе место в минувшем розыгрыше Кубка африканских наций. В первом туре квалификации на мундиаль, Алжир со счетом 3:1 обыграл команду Сомали.

    Прогноз и ставка

    7.80 и 1.43букмекеры считают, что у алжирцев особых проблем быть не должно.

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    Скорее всего, так и будет. Сборная Алжира выиграет поединок. По меркам Африки состав гостей — это набор очень высококлассных футболистов, которые способны дать результат.

    Победа позволит «зеленым» не только закрепиться в лидерах, но и оторваться от ближайшего преследователя. Алжир победит, а тотал поединка будет больше 2.5.

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    Мозамбик — Алжир: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Алжир сможет закрепиться в лидерах своей группы
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