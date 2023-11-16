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    Таджикистан — Иордания. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Сборная Таджикистана
    16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Таджикистана и Иордании. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Таджикистан — Иордания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Таджикистан

    Таджикистан не хватает звезд с неба, но команда выглядит довольно крепкой. В прошлом году это почувствовала на себе сборная России. 17 ноября 2022 года россияне в товарищеской встрече не смогли победить Таджикистан. Игра закончилась вничью 0:0.

    В 2023 году Таджикистан провел 7 матчей. Удачным месяцем оказался сентябрь, когда были одержаны две победы подряд. Команда обыграла Сингапур и Малайзию с одинаковым счетом 2:0.

    Последний раз Таджикистан проигрывал в июне. Тогда сборная в товарищеской встрече уступила Узбекистану со счетом 1:5.

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    Таджикистан хорошо выступает на своем поле. Команда редко разочаровывает поклонников. Последний раз серьезное фиаско было в 2019 году в противостоянии с Японией (0:3).

    Иордания

    Для Иордании 2023 год вышел не слишком удачным. Команда не только часто проигрывает, но и много пропускает.

    На данный момент сыграно семь товарищеских матчей. Были как победы, так и поражения. Особенно Иордании досталось от Норвегии в товарищеском матче. Норвежцы забили в ворота соперника шесть безответных мячей.

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    • В октябре Иордания провела два поединка. Сначала было поражение от Ирана (1:3), а потом ничья с Ираком (2:2).

    Иордании тяжело даются матчи в гостях. В 2023 году на выезде одержана только одна победа. 19 июня Иордания на чужом поле взяла верх над Ямайкой со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Их победа котируется за 2.10. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.30.

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    Явного фаворита в матче выделить сложно. Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.30.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.90.

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    Таджикистан — Иордания: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся выявить победителя
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