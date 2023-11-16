ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины Кевин Де Брейне и Жозе МоуриньюСалах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
    Все новости спорта

    Малайзия и Киргизия не выявят сильнейшего

    Малайзия — Киргизия. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Киргизии
    Прогноз и ставки на Малайзия — Киргизия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча сборной Киргизии с командой России в 2022 году
    16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Малайзии и Киргизии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Малайзия — Киргизия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2023 года
    Малайзия
  • Куала-Лумпур
    •  Малайзия 16:00 Кыргызтан Кыргызтан
  • Бишкек
    •

    Малайзия

    Сборная Малайзии здорово проводит 2023 год. Команда часто радует болельщиков победами. В предстоящей встрече у сборной достаточно высокие шансы добиться успеха.

    С марта по июнь Малайзия одержала четыре победы в четырех поединках. Сборная демонстрировала прекрасную игру. Были обыграны Туркменистан, Гонконг, Соломоны Острова и Папуа Новая Гвинея.

    Больше всего досталось команде Папуа Новой Гвинеи. Там Малайзия делала в атаке всё, что хотела. В итоге в ворота соперников было забито 10 голов.

    Все прогнозы на футбол

    В 2023 году Малайзия в товарищеских матчах потерпела только одно поражение. Это случилось 17 октября. Команда уступила Таджикистану (0:2).

    Киргизия

    Многие помнят, сколько в 2022 году сборная Киргизии доставила хлопот России в товарищеском матче. Подопечным Валерия Карпина было крайне сложно добиться успеха. Однако россияне всё же вырвали победу со счётом 2:1.

    В 2023 году игра Киргизии оставляет желать лучшего. Болельщики хотят видеть больше забитых мячей, но футболисты пока не оправдывают ожиданий.

  • Лига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
  • Вспоминаем яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы
  • 10/11/2023

    • В восьми товарищеских встречах, проведенных в 2023 году, Киргизия добилась двух побед. Были обыграны Афганистан (1:0) и Кувейт (3:1).

    В последних пяти играх у Киргизии четыре поражения. В октябре было сразу две неудачи. Киргизия уступила Бахрейну и Филиппинам, при этом не забив за 180 минут ни одного гола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.69. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.10. Ничья оценена — в 3.70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Явного фаворита в матче выделить трудно. Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.70.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Филадельфия — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Детройт — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гастон — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Малайзия — Киргизия: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Малайзия и Киргизия не выявят сильнейшего
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры