16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Малайзии и Киргизии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Малайзия — Киргизия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Малайзия

Сборная Малайзии здорово проводит 2023 год. Команда часто радует болельщиков победами. В предстоящей встрече у сборной достаточно высокие шансы добиться успеха.

С марта по июнь Малайзия одержала четыре победы в четырех поединках. Сборная демонстрировала прекрасную игру. Были обыграны Туркменистан, Гонконг, Соломоны Острова и Папуа Новая Гвинея.

Больше всего досталось команде Папуа Новой Гвинеи. Там Малайзия делала в атаке всё, что хотела. В итоге в ворота соперников было забито 10 голов.

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В 2023 году Малайзия в товарищеских матчах потерпела только одно поражение. Это случилось 17 октября. Команда уступила Таджикистану (0:2).

Киргизия

Многие помнят, сколько в 2022 году сборная Киргизии доставила хлопот России в товарищеском матче. Подопечным Валерия Карпина было крайне сложно добиться успеха. Однако россияне всё же вырвали победу со счётом 2:1.

В 2023 году игра Киргизии оставляет желать лучшего. Болельщики хотят видеть больше забитых мячей, но футболисты пока не оправдывают ожиданий.

В восьми товарищеских встречах, проведенных в 2023 году, Киргизия добилась двух побед. Были обыграны Афганистан (1:0) и Кувейт (3:1).

В последних пяти играх у Киргизии четыре поражения. В октябре было сразу две неудачи. Киргизия уступила Бахрейну и Филиппинам, при этом не забив за 180 минут ни одного гола.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.69. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.10. Ничья оценена — в 3.70.

Явного фаворита в матче выделить трудно. Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.70.



Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.