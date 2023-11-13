ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»Осенний чемпион. «Зенит» не смог отвоевать у «Краснодара» первую строчку Дарвин Нуньес«Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ Серхио РамосЗамыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огня
  • 07:46
    • Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде
  • 01:11
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
  • 21:57
    • «Ювентус» снова победил с минимальным счетом
  • 21:34
    • «Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя
    Все новости спорта

    Прервет ли «Картахена» сухую серию «Овьедо»?

    «Овьедо» — «Картахена». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, чемпионат Испании, 13 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Картахена»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Овьедо»
    В понедельник, 13 ноября, в 15-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Картахеной». Начало игры — в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 13 Ноября 2023 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 23:00 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
    •

    «Овьедо»

    На данный момент в турнирной таблице «Овьедо» расположился на 13 позиции, имея в своем активе 18 баллов. Причем зону вылета он обходит лишь на пять пунктов.

    «Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали шесть мировых. К данной же игре они подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией.

    В этот удачный период «карбайонцы» смогли добиться четырех викторий и три матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с «Сарагосой» 0:0. Отметим, что они не пропускают в шести последних матчах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из шести проведенных. В трех матчах он праздновал виктории и два свел вничью.

    «Картахена»

    «Картахена» пока этот чемпионат проводит очень слабо, находясь с шестью зачетными пунктами на дне турнирной таблицы, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

    Коллектив за 14 проведенных встречах смог отпраздновать всего одну викторию, три раза он еще сыграл вничью и потерпел десять неудач. К этому поединку он подходит с 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой семь игр проиграл.

  • Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября
  • Фернандеш уйдет из «Манчестер Юнайтед», Зане останется в «Баварии», а «Барселона» нацелилась на молодых талантов
  • 06/11/2023

    • В минувшем туре Сегунды «подводники» на своем поле были разгромлены лидирующим «Леганесом» 0:3. И это фиаско стало для них третьим за последние четыре встречи.

    Стоит отметить, что все шесть баллов в текущем первенстве «Картахена» набрала именно в гостевых встречах. А вот на своем поле она проиграл все семь матчей.

    В прошлом чемпионате «Картахена» дважды обыграла «Овьедо» 2:1 и 3:1. А до этого две игры из четырех выиграли «синие» при одной ничьей и фиаско.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 1.77.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Картахены» дают — 5.07, ничья оценена — в 3.38.

    «Картахена», которая на выезде играет лучше, чем дома, должна прервать длительную сухую серию «Овьедо». Но в то же время и свои ворота на замке удержать не сможет.

    Однако это вряд ли поможет «подводникам» добыть очки в свою копилку.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Андраде — Дерн
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Прохазка — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 08:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пари НН — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тюмень — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Овьедо» — «Картахена»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Картахена» сухую серию «Овьедо»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры