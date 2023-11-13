В понедельник, 13 ноября, в 15-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Картахеной». Начало игры — в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

На данный момент в турнирной таблице «Овьедо» расположился на 13 позиции, имея в своем активе 18 баллов. Причем зону вылета он обходит лишь на пять пунктов.

«Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали шесть мировых. К данной же игре они подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией.

В этот удачный период «карбайонцы» смогли добиться четырех викторий и три матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с «Сарагосой» 0:0. Отметим, что они не пропускают в шести последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из шести проведенных. В трех матчах он праздновал виктории и два свел вничью.

«Картахена»

«Картахена» пока этот чемпионат проводит очень слабо, находясь с шестью зачетными пунктами на дне турнирной таблицы, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

Коллектив за 14 проведенных встречах смог отпраздновать всего одну викторию, три раза он еще сыграл вничью и потерпел десять неудач. К этому поединку он подходит с 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой семь игр проиграл.

В минувшем туре Сегунды «подводники» на своем поле были разгромлены лидирующим «Леганесом» 0:3. И это фиаско стало для них третьим за последние четыре встречи.

Стоит отметить, что все шесть баллов в текущем первенстве «Картахена» набрала именно в гостевых встречах. А вот на своем поле она проиграл все семь матчей.

В прошлом чемпионате «Картахена» дважды обыграла «Овьедо» 2:1 и 3:1. А до этого две игры из четырех выиграли «синие» при одной ничьей и фиаско.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 1.77.

На викторию «Картахены» дают — 5.07, ничья оценена — в 3.38.

«Картахена», которая на выезде играет лучше, чем дома, должна прервать длительную сухую серию «Овьедо». Но в то же время и свои ворота на замке удержать не сможет.

Однако это вряд ли поможет «подводникам» добыть очки в свою копилку.