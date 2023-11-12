ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» Жаилтон АлмейдаАлмейде рано драться за пояс. Бой с Льюисом показал все пробелы бразильского Хабиба
    Все новости спорта

    «Барса» потеряет очки в матче с «Алавесом»?

    «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставка (к. 2.10) на чемпионат Испании 12 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Барселону Прогнозы на Алавес Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Алавеса» в 13-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Ноября 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 27 очков.

    «Барса» не лучшим образом провела недавние матчи, и это касается в том числе и встречи с «Реал Сосьедадом» (1:0), в которой каталонцы набрали три очка.

    Коэффициенты матча Барселона — Алавес

    1X2Новым игрокам
  • 1.276.5010.50Бонус$9500
    •

    Судя по всему, команда забуксовала из-за постоянных кадровых проблем. Несмотря на то, что многие основные исполнители наконец-то восстановились, все равно заметно, что они по-прежнему далеки от оптимальной формы.

    Ранее на этой неделе «Барселона» сенсационно проиграла донецкому «Шахтеру» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Как ни странно, результат абсолютно по игре — чемпион Украины был лучше команды Хави.

  • Семь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • «Барсу» ждет светлое будущее
  • 01/11/2023

    • «Барселона» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании, пропустив при этом лишь четыре мяча. Исключением стала встреча с «Реалом» (1:2).

    «Алавес»

    «Алавес» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 12-ти турах 12 очков.

    «Алавес» улучших свое турнирное положение благодаря недавней победе над застрявшей на дне таблицы «Альмерией» (1:0).

    Перед этим команда Луиса Гарсии разнесла в Кубке Испании «Депортиво Мурсию» со счетом 10:0.

    Также стоит отметить, что «Алавес» потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих матчах Ла Лиги.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В октябре баски отобрали очки у «Бетиса» и «Вильярреала» — обе игры завершились со счетом 1:1.

    «Алавес» еще ни разу в этом сезоне не побеждал в гостях в рамках чемпионата Испании и до сих забил лишь три мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Алавеса» — за 12.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Барса» Хави крайне редко выигрывает с разгромным счетом. И предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    Вполне вероятно, что каталонцы забьют один-два гола и ни разу не пропустят. Такой сценарий выглядит самым реальным.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хьюстон — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сакраменто — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Анахайм — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» потеряет очки в матче с «Алавесом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры