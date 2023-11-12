«Барселона»
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 27 очков.
«Барса» не лучшим образом провела недавние матчи, и это касается в том числе и встречи с «Реал Сосьедадом» (1:0), в которой каталонцы набрали три очка.
Коэффициенты матча Барселона — Алавес
Судя по всему, команда забуксовала из-за постоянных кадровых проблем. Несмотря на то, что многие основные исполнители наконец-то восстановились, все равно заметно, что они по-прежнему далеки от оптимальной формы.
Ранее на этой неделе «Барселона» сенсационно проиграла донецкому «Шахтеру» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Как ни странно, результат абсолютно по игре — чемпион Украины был лучше команды Хави.
«Барселона» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании, пропустив при этом лишь четыре мяча. Исключением стала встреча с «Реалом» (1:2).
«Алавес»
«Алавес» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 12-ти турах 12 очков.
«Алавес» улучших свое турнирное положение благодаря недавней победе над застрявшей на дне таблицы «Альмерией» (1:0).
Перед этим команда Луиса Гарсии разнесла в Кубке Испании «Депортиво Мурсию» со счетом 10:0.
Также стоит отметить, что «Алавес» потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих матчах Ла Лиги.
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В октябре баски отобрали очки у «Бетиса» и «Вильярреала» — обе игры завершились со счетом 1:1.
«Алавес» еще ни разу в этом сезоне не побеждал в гостях в рамках чемпионата Испании и до сих забил лишь три мяча.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Алавеса» — за 12.00.
«Барса» Хави крайне редко выигрывает с разгромным счетом. И предстоящий матч вряд ли станет исключением.
Вполне вероятно, что каталонцы забьют один-два гола и ни разу не пропустят. Такой сценарий выглядит самым реальным.
Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.10.