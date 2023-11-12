«Барселона» сыграет на своем поле против «Алавеса» в 13-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 27 очков.

«Барса» не лучшим образом провела недавние матчи, и это касается в том числе и встречи с «Реал Сосьедадом» (1:0), в которой каталонцы набрали три очка.

Коэффициенты матча Барселона — Алавес 1X2Новым игрокам 1.276.5010.50Бонус$9500

Судя по всему, команда забуксовала из-за постоянных кадровых проблем. Несмотря на то, что многие основные исполнители наконец-то восстановились, все равно заметно, что они по-прежнему далеки от оптимальной формы.

Ранее на этой неделе «Барселона» сенсационно проиграла донецкому «Шахтеру» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Как ни странно, результат абсолютно по игре — чемпион Украины был лучше команды Хави.

«Барселона» выиграла пять из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках чемпионата Испании, пропустив при этом лишь четыре мяча. Исключением стала встреча с «Реалом» (1:2).

«Алавес»

«Алавес» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 12-ти турах 12 очков.

«Алавес» улучших свое турнирное положение благодаря недавней победе над застрявшей на дне таблицы «Альмерией» (1:0).

Перед этим команда Луиса Гарсии разнесла в Кубке Испании «Депортиво Мурсию» со счетом 10:0.

Также стоит отметить, что «Алавес» потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих матчах Ла Лиги.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В октябре баски отобрали очки у «Бетиса» и «Вильярреала» — обе игры завершились со счетом 1:1.

«Алавес» еще ни разу в этом сезоне не побеждал в гостях в рамках чемпионата Испании и до сих забил лишь три мяча.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Алавеса» — за 12.00.

«Барса» Хави крайне редко выигрывает с разгромным счетом. И предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Вполне вероятно, что каталонцы забьют один-два гола и ни разу не пропустят. Такой сценарий выглядит самым реальным.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.10.