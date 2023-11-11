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    «Монца» — «Торино». Ставки (к. 2.26) и прогноз на чемпионат Италии 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Торино»
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    «Монца» — фаворит матча
    В 12-м туре чемпионата Италии «Монца» примет «Торино» на стадионе «Бриантео». Встреча состоится 11 ноября в 22:45 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Ноября 2023 года
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    «Монца»

    Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.

    22 октября «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.

    Коэффициенты матча Монца — Торино

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    В прошлом туре команде из пригорода Милана, которая занимает 9-е место, удалось вернуться к победам. На выезде она обыграла одного из аутсайдеров «Верону» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В восьми последних поединках в Серии А коллектив потерпел одно поражение при трех победах и четырех ничьих, так что у хозяев в целом хорошая форма.

    «Торино»

    На прошлой неделе «Быки» вылетели из Кубка Италии, уступив дома «Фрозиноне» в дополнительное время (1:2). Поражение стало третьим за октябрь для команды Ивана Юрича.

    Ранее «Бордовые» проиграли «Интеру» 0:3 и «Ювентусу» 0:2 в Серии А, продлив тем самым серию без побед до пяти поединков.

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    • Но затем «Торино» все же смог прервать полосу неудач. Клуб одолел на выезде «Лечче» с минимальным счетом 1:0, после чего в прошлом туре переиграл на своем поле «Сассуоло» — 2:1.

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому гости способны отобрать очки у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,48. Успех «Торино» оценивается в 3,01, ничья — в 3,28.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,26.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в двух последних матчах обоих соперников был реализован именно такой сценарий.

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    «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Монца» к зоне еврокубков?
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