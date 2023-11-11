«Монца»
Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.
22 октября «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.
Коэффициенты матча Монца — Торино
В прошлом туре команде из пригорода Милана, которая занимает 9-е место, удалось вернуться к победам. На выезде она обыграла одного из аутсайдеров «Верону» (3:1).
В восьми последних поединках в Серии А коллектив потерпел одно поражение при трех победах и четырех ничьих, так что у хозяев в целом хорошая форма.
«Торино»
На прошлой неделе «Быки» вылетели из Кубка Италии, уступив дома «Фрозиноне» в дополнительное время (1:2). Поражение стало третьим за октябрь для команды Ивана Юрича.
Ранее «Бордовые» проиграли «Интеру» 0:3 и «Ювентусу» 0:2 в Серии А, продлив тем самым серию без побед до пяти поединков.
Но затем «Торино» все же смог прервать полосу неудач. Клуб одолел на выезде «Лечче» с минимальным счетом 1:0, после чего в прошлом туре переиграл на своем поле «Сассуоло» — 2:1.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому гости способны отобрать очки у соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,48. Успех «Торино» оценивается в 3,01, ничья — в 3,28.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,26.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в двух последних матчах обоих соперников был реализован именно такой сценарий.