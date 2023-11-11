В 12-м туре чемпионата Италии «Монца» примет «Торино» на стадионе «Бриантео». Встреча состоится 11 ноября в 22:45 мск. «Монца» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.

22 октября «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.

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В прошлом туре команде из пригорода Милана, которая занимает 9-е место, удалось вернуться к победам. На выезде она обыграла одного из аутсайдеров «Верону» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

В восьми последних поединках в Серии А коллектив потерпел одно поражение при трех победах и четырех ничьих, так что у хозяев в целом хорошая форма.

«Торино»

На прошлой неделе «Быки» вылетели из Кубка Италии, уступив дома «Фрозиноне» в дополнительное время (1:2). Поражение стало третьим за октябрь для команды Ивана Юрича.

Ранее «Бордовые» проиграли «Интеру» 0:3 и «Ювентусу» 0:2 в Серии А, продлив тем самым серию без побед до пяти поединков.

Но затем «Торино» все же смог прервать полосу неудач. Клуб одолел на выезде «Лечче» с минимальным счетом 1:0, после чего в прошлом туре переиграл на своем поле «Сассуоло» — 2:1.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому гости способны отобрать очки у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,48. Успех «Торино» оценивается в 3,01, ничья — в 3,28.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,26.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в двух последних матчах обоих соперников был реализован именно такой сценарий.