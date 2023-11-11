11 ноября в матче чемпионата Германии сыграют «Бохум» и «Кельн». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» на старте сезона разочаровывает поклонников. До прошлого тура клуб в чемпионате Германии-2023/24 еще не побеждал. Это отбросило команду в зону плей-офф за право сыграть в элите.

Сейчас «Бохум» находится на 14-м месте в таблице Бундеслиги. В активе команды лишь 8 набранных очков в 10 встречах, тогда как отрыв от зоны плей-офф составляет два балла.

Коэффициенты матча Бохум — Кёльн 1X2Новым игрокам 2.503.652.80Бонус$9500

Непосредственно от зоны вылета отрыв клуба также составляет два балла, так что грядущий матч — отличный шанс еще дальше отдалиться от опасной зоны.

Все прогнозы на Бундеслигу

Победа над «Дармштадтом» (2:1) в прошлом туре коллектив не выигрывал 12 поединков кряду во всех турнирах, так что, возможно, он преодолевает негативный тренд.

«Кельн»

Пока что команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Бундеслиге. Более того, недавно «Кельн» еще и вылетел из Кубка, уступив второлиговому «Кайзерслаутерну» (2:3).

У «Козлов» есть проблемы в обороне, команда пропустила 22 гола за 10 встреч Бундеслиги. Отставание от безопасного 15-го места составляет три очка, от зоны плей-офф за право остаться в элите — один балл.

У последних матчах Бундеслиги у «Кельна» далеко не лучшие результаты. За последние 9 встреч команда выиграла дважды, а еще 6 матчей проиграла.

В трех последних поединках коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет сложно рассчитывать даже на мировой исход.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бохум», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Кельна» оценивается в 2,76, ничья — в 3,68.

В прошлом туре хозяева вернулись на победный путь, тогда как гости проиграли два из трех последних матчей при одной ничьей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» выиграет за 2,46.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,72, ведь в пяти из шести последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.