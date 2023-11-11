ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Бохум» от зоны вылета?

    «Бохум» — «Кельн». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бохум Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бохум» — фаворит матча
    11 ноября в матче чемпионата Германии сыграют «Бохум» и «Кельн». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 20:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •

    «Бохум»

    «Бохум» на старте сезона разочаровывает поклонников. До прошлого тура клуб в чемпионате Германии-2023/24 еще не побеждал. Это отбросило команду в зону плей-офф за право сыграть в элите.

    Сейчас «Бохум» находится на 14-м месте в таблице Бундеслиги. В активе команды лишь 8 набранных очков в 10 встречах, тогда как отрыв от зоны плей-офф составляет два балла.

    Коэффициенты матча Бохум — Кёльн

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.652.80Бонус$9500
    •

    Непосредственно от зоны вылета отрыв клуба также составляет два балла, так что грядущий матч — отличный шанс еще дальше отдалиться от опасной зоны.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Победа над «Дармштадтом» (2:1) в прошлом туре коллектив не выигрывал 12 поединков кряду во всех турнирах, так что, возможно, он преодолевает негативный тренд.

    «Кельн»

    Пока что команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Бундеслиге. Более того, недавно «Кельн» еще и вылетел из Кубка, уступив второлиговому «Кайзерслаутерну» (2:3).

    У «Козлов» есть проблемы в обороне, команда пропустила 22 гола за 10 встреч Бундеслиги. Отставание от безопасного 15-го места составляет три очка, от зоны плей-офф за право остаться в элите — один балл.

  • Лига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
  • Вспоминаем яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы
  • Сегодня

    • У последних матчах Бундеслиги у «Кельна» далеко не лучшие результаты. За последние 9 встреч команда выиграла дважды, а еще 6 матчей проиграла.

    В трех последних поединках коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет сложно рассчитывать даже на мировой исход.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бохум», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Кельна» оценивается в 2,76, ничья — в 3,68.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом туре хозяева вернулись на победный путь, тогда как гости проиграли два из трех последних матчей при одной ничьей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» выиграет за 2,46.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,72, ведь в пяти из шести последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Бохум» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры