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    «Россонери» снова потерпят поражение

    «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 2.32) на Лигу чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «ПСЖ»
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    Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани
    Итальянский «Милан» на своем поле французский «ПСЖ» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, 23:00 (мск). «Милан» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 07 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Милан»

    Итальянский клуб сейчас находится в небольшом кризисе. В Лиге чемпионов в группе F «россонери» замыкают квартет сильнейших с двумя очками и в случае второго поражения подряд от «ПСЖ» сведут свои шансы на выход из группы к минимуму.

    В матче первого круга «Милан» безо всяких шансов уступил парижанам со счетом 0:3. В первом тайме еще было некое подобие борьбы, но затем противник включил повыше скорость и спокойно добил итальянцев.

    Коэффициенты матча Милан — ПСЖ

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    В чемпионате Италии также наметился спад. Команда Стефано Пиоли потеряла лидерство в Серии А и сейчас уже занимает третье место после 11 матчей. Сначала была упущена победа в матче с «Наполи», а в последнем туре на своем поле последовало неожиданное поражение со счетом 0:1 «Удинезе».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Милан» продолжает испытывать серьезные кадровые проблемы в оборонительной линии. Выбыло несколько основных защитников, а на лавке сейчас сидят одни дублеры. Есть проблемы в полузащите и линии нападении, где нет никакой подмены ветерану Оливье Жиру.

    «ПСЖ»

    С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После трех туров «ПСЖ» возглавляет группу F c 6 очками.

    Первый матч с «Миланом» закончился уверенной победой со счетом 3:0. Причем, игроки затратили ровно столько сил, сколько это было необходимо. В первом тайме отличился Киллиан Мбаппе, после перерыва забили по голу Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин.

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  • 03/11/2023

    • В чемпионате Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с «Ниццей», но лишь дело времени, когда он от нее оторвется. В последнем туре на своем поле была разгромлен крепкий «Монпелье» со счетом 3:0.

    Голами отметились Ли Кан Ин, Заир-Эмри и Витинья. Киллиан Мбаппе на сей раз обошелся без результативных действий, сохранив силы и запал на Лигу чемпионов, на которую делается основной акцент со стороны руководства.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры выставили почти равную линию, что выглядит несколько удивительным. На победу «Милана» — 3,20. На «ПСЖ» — 2,32. Ничья — 3,60.

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    Соперники сейчас находятся в разных весовых категориях. Если «ПСЖ» прибавляет с каждым матчем, то у «Милана» наметился регресс, а также огромное количество кадровых проблем.

    Вряд ли что-то итальянцы в этом матче смогут противопоставить, поэтому отличным вариантом для ставки станет «чистая победа ПСЖ» за 2,32.

    Желающие более рисковых прогнозов могут попробовать взять «победу ПСЖ с форой минус 1,5» за 4,20. Вполне реальный вариант, если команда Луиса Энрике станет играть на полную катушку, а не захочет взять три очка малой кровью.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — ПСЖ за 6.35.

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    «Милан» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Россонери» снова потерпят поражение
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