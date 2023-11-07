Итальянский «Милан» на своем поле французский «ПСЖ» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, 23:00 (мск). «Милан» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Итальянский клуб сейчас находится в небольшом кризисе. В Лиге чемпионов в группе F «россонери» замыкают квартет сильнейших с двумя очками и в случае второго поражения подряд от «ПСЖ» сведут свои шансы на выход из группы к минимуму.

В матче первого круга «Милан» безо всяких шансов уступил парижанам со счетом 0:3. В первом тайме еще было некое подобие борьбы, но затем противник включил повыше скорость и спокойно добил итальянцев.

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В чемпионате Италии также наметился спад. Команда Стефано Пиоли потеряла лидерство в Серии А и сейчас уже занимает третье место после 11 матчей. Сначала была упущена победа в матче с «Наполи», а в последнем туре на своем поле последовало неожиданное поражение со счетом 0:1 «Удинезе».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Милан» продолжает испытывать серьезные кадровые проблемы в оборонительной линии. Выбыло несколько основных защитников, а на лавке сейчас сидят одни дублеры. Есть проблемы в полузащите и линии нападении, где нет никакой подмены ветерану Оливье Жиру.

«ПСЖ»

С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После трех туров «ПСЖ» возглавляет группу F c 6 очками.

Первый матч с «Миланом» закончился уверенной победой со счетом 3:0. Причем, игроки затратили ровно столько сил, сколько это было необходимо. В первом тайме отличился Киллиан Мбаппе, после перерыва забили по голу Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин.

В чемпионате Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с «Ниццей», но лишь дело времени, когда он от нее оторвется. В последнем туре на своем поле была разгромлен крепкий «Монпелье» со счетом 3:0.

Голами отметились Ли Кан Ин, Заир-Эмри и Витинья. Киллиан Мбаппе на сей раз обошелся без результативных действий, сохранив силы и запал на Лигу чемпионов, на которую делается основной акцент со стороны руководства.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры выставили почти равную линию, что выглядит несколько удивительным. На победу «Милана» — 3,20. На «ПСЖ» — 2,32. Ничья — 3,60.

Соперники сейчас находятся в разных весовых категориях. Если «ПСЖ» прибавляет с каждым матчем, то у «Милана» наметился регресс, а также огромное количество кадровых проблем.

Вряд ли что-то итальянцы в этом матче смогут противопоставить, поэтому отличным вариантом для ставки станет «чистая победа ПСЖ» за 2,32.

Желающие более рисковых прогнозов могут попробовать взять «победу ПСЖ с форой минус 1,5» за 4,20. Вполне реальный вариант, если команда Луиса Энрике станет играть на полную катушку, а не захочет взять три очка малой кровью.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — ПСЖ за 6.35.