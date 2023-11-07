«Милан»
Итальянский клуб сейчас находится в небольшом кризисе. В Лиге чемпионов в группе F «россонери» замыкают квартет сильнейших с двумя очками и в случае второго поражения подряд от «ПСЖ» сведут свои шансы на выход из группы к минимуму.
В матче первого круга «Милан» безо всяких шансов уступил парижанам со счетом 0:3. В первом тайме еще было некое подобие борьбы, но затем противник включил повыше скорость и спокойно добил итальянцев.
Коэффициенты матча Милан — ПСЖ
В чемпионате Италии также наметился спад. Команда Стефано Пиоли потеряла лидерство в Серии А и сейчас уже занимает третье место после 11 матчей. Сначала была упущена победа в матче с «Наполи», а в последнем туре на своем поле последовало неожиданное поражение со счетом 0:1 «Удинезе».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Милан» продолжает испытывать серьезные кадровые проблемы в оборонительной линии. Выбыло несколько основных защитников, а на лавке сейчас сидят одни дублеры. Есть проблемы в полузащите и линии нападении, где нет никакой подмены ветерану Оливье Жиру.
«ПСЖ»
С каждым матчем дружина Луиса Энрике начинает выглядеть все увереннее и увереннее, а командные взаимодействия становятся все лучше и лучше. После трех туров «ПСЖ» возглавляет группу F c 6 очками.
Первый матч с «Миланом» закончился уверенной победой со счетом 3:0. Причем, игроки затратили ровно столько сил, сколько это было необходимо. В первом тайме отличился Киллиан Мбаппе, после перерыва забили по голу Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин.
В чемпионате Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с «Ниццей», но лишь дело времени, когда он от нее оторвется. В последнем туре на своем поле была разгромлен крепкий «Монпелье» со счетом 3:0.
Голами отметились Ли Кан Ин, Заир-Эмри и Витинья. Киллиан Мбаппе на сей раз обошелся без результативных действий, сохранив силы и запал на Лигу чемпионов, на которую делается основной акцент со стороны руководства.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры выставили почти равную линию, что выглядит несколько удивительным. На победу «Милана» — 3,20. На «ПСЖ» — 2,32. Ничья — 3,60.
Соперники сейчас находятся в разных весовых категориях. Если «ПСЖ» прибавляет с каждым матчем, то у «Милана» наметился регресс, а также огромное количество кадровых проблем.
Вряд ли что-то итальянцы в этом матче смогут противопоставить, поэтому отличным вариантом для ставки станет «чистая победа ПСЖ» за 2,32.
Желающие более рисковых прогнозов могут попробовать взять «победу ПСЖ с форой минус 1,5» за 4,20. Вполне реальный вариант, если команда Луиса Энрике станет играть на полную катушку, а не захочет взять три очка малой кровью.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — ПСЖ за 6.35.