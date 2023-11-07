«Милан» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Милан» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Мадридцы находятся на последнем месте в группе. В трех стартовых турах «Милан» наскреб всего лишь 2 турнирных балла.

Более того, «россонери» не забили еще ни одного мяча в групповом турнире. Впрочем, шансы на проход в плей-офф еще не потеряны.

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В своем предыдущем поединке «Милан» удручил результатом. «Россонери» на своем поле умудрились проиграть «Удинезе» (0:1).

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Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Особенно ощущаются потери Кристиана Пулишича, Пьера Калулу и Исмаэля Беннасера.

И уж совсем очевидно, что миланцы понесутся в атаку. Оливье Жиру забил 6 мячей в Серии А, так что пора бы открывать счет голам и в Лиге чемпионов!

ПСЖ

Парижане в своем квартете уверенно лидируют. Правда, пока команда Луиса Энрике не обеспечила себе место в плей-офф.

В чемпионате Франции ПСЖ также постепенно прибавляет. Да и потенциал у парижан явно выше, чем у конкурентов в Лиге 1.

В своем последнем поединке ПСЖ добыл уверенную викторию. Подопечные Луиса Энрике легко переиграли «Монпелье» (3:0).

Зато привычно результативен и полезен Килиан Мбаппе. Лидер атак парижан настрелял 10 мячей в чемпионате, присовокупив к ним 2 точных удара в Лиге чемпионов.

Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, из пяти последних очных встреч парижане лишь однажды переиграли «Милан».

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 2.31.

На викторию «Милана» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.74.

Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня , так что явно пойдут вперед с первых минут матча.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.