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    Первый тайм будет результативным?

    «Милан» — ПСЖ. Дерзкая ставка за 6.35 на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Милан» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Милан» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 07 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Милан»

    Мадридцы находятся на последнем месте в группе. В трех стартовых турах «Милан» наскреб всего лишь 2 турнирных балла.

    Более того, «россонери» не забили еще ни одного мяча в групповом турнире. Впрочем, шансы на проход в плей-офф еще не потеряны.

    Коэффициенты матча Милан — ПСЖ

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    В своем предыдущем поединке «Милан» удручил результатом. «Россонери» на своем поле умудрились проиграть «Удинезе» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Особенно ощущаются потери Кристиана Пулишича, Пьера Калулу и Исмаэля Беннасера.

    И уж совсем очевидно, что миланцы понесутся в атаку. Оливье Жиру забил 6 мячей в Серии А, так что пора бы открывать счет голам и в Лиге чемпионов!

    ПСЖ

    Парижане в своем квартете уверенно лидируют. Правда, пока команда Луиса Энрике не обеспечила себе место в плей-офф.

    В чемпионате Франции ПСЖ также постепенно прибавляет. Да и потенциал у парижан явно выше, чем у конкурентов в Лиге 1.

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    • В своем последнем поединке ПСЖ добыл уверенную викторию. Подопечные Луиса Энрике легко переиграли «Монпелье» (3:0).

    Зато привычно результативен и полезен Килиан Мбаппе. Лидер атак парижан настрелял 10 мячей в чемпионате, присовокупив к ним 2 точных удара в Лиге чемпионов.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, из пяти последних очных встреч парижане лишь однажды переиграли «Милан».

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 2.31.

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    На викторию «Милана» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.74.

    Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, так что явно пойдут вперед с первых минут матча.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — ПСЖ: прогноз, ставка (6.35), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным?
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