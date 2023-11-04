«Осасуна»
Эта команда сейчас находится на 11 месте в таблице. Да и по игре «Осасуна» выглядит как крепкий середняк лиги.
«Осасуна» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 12 результативными ударами.
Коэффициенты матча Осасуна — Жирона
В предыдущем туре чемпионата «Осасуна» потерпела поражение. Команда уступила «Бетису» со счетом 1:2.
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Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Осасуна» выиграла трижды.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. «Осасуна» постарается воспользоваться кадровыми проблемами соперника.
«Жирона»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Жирона» сенсационно пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит великолепно. В 11 матчах игроки «Жирона» наколотили уже 25 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Жирона» в Кубке Испании переиграла «Сан-Року» (2:1).
Причем эта виктория стала для команды четвертой кряду. Да и вообще, «Жирона» сейчас находится на заметном эмоциональном подъеме.
Наверняка «Жирона» будет действовать активно в атаке. Каталонцы выиграли в 9 матчах из 11 в рамках Примеры.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.62.
На викторию «Осасуны» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.58.
Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.