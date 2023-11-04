«Осасуна» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:00 мск. «Осасуна» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Эта команда сейчас находится на 11 месте в таблице. Да и по игре «Осасуна» выглядит как крепкий середняк лиги.

«Осасуна» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 12 результативными ударами.

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В предыдущем туре чемпионата «Осасуна» потерпела поражение. Команда уступила «Бетису» со счетом 1:2.

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Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Осасуна» выиграла трижды.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. «Осасуна» постарается воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

«Жирона»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Жирона» сенсационно пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит великолепно. В 11 матчах игроки «Жирона» наколотили уже 25 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Жирона» в Кубке Испании переиграла «Сан-Року» (2:1).

Причем эта виктория стала для команды четвертой кряду. Да и вообще, «Жирона» сейчас находится на заметном эмоциональном подъеме.

Наверняка «Жирона» будет действовать активно в атаке. Каталонцы выиграли в 9 матчах из 11 в рамках Примеры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.62.

На викторию «Осасуны» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.58.

«Жирона» в нынешнем сезоне выглядит великолепно , и явно желает подольше задержаться в группе лидеров.

Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.