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    «Жирона» снова победит!

    «Осасуна» — «Жирона». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Примера, 4 ноября 2023 года

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    Кристиан Стуани
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:00 мск. «Осасуна» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Ноября 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 16:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Осасуна»

    Эта команда сейчас находится на 11 месте в таблице. Да и по игре «Осасуна» выглядит как крепкий середняк лиги.

    «Осасуна» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 12 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Осасуна — Жирона

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    В предыдущем туре чемпионата «Осасуна» потерпела поражение. Команда уступила «Бетису» со счетом 1:2.

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    Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Осасуна» выиграла трижды.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. «Осасуна» постарается воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

    «Жирона»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Жирона» сенсационно пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит великолепно. В 11 матчах игроки «Жирона» наколотили уже 25 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Жирона» в Кубке Испании переиграла «Сан-Року» (2:1).

    Причем эта виктория стала для команды четвертой кряду. Да и вообще, «Жирона» сейчас находится на заметном эмоциональном подъеме.

    Наверняка «Жирона» будет действовать активно в атаке. Каталонцы выиграли в 9 матчах из 11 в рамках Примеры.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.62.

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    На викторию «Осасуны» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.58.

    «Жирона» в нынешнем сезоне выглядит великолепно, и явно желает подольше задержаться в группе лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.

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    «Осасуна» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» снова победит!
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