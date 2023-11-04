В матче 11-го тура чемпионата Франции «Лорьян» и «Ланс» проведут очную встречу на стадионе «Стад дю Мустуар», которая состоится 4 ноября в 19:00 мск. «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

До этого поединка «Лорьян» потерял много очков. В последних пяти турах у клуба была только одна победа над «Ренном» со счетом 2:1.

В минувшем туре «Лорьян» уступил минимально «Реймсу» на его поле. Но по крайней мере это не 0:3 с «Монпелье» у себя дома или 3:5 в гостях у «Нанта».

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Как бы там ни было, хозяева выиграли только 2 матча в этом сезоне и это серьезная проблема. Они близки к зоне вылета и следующее поражение вполне может опустить их туда.

Все прогнозы на Лигу 1

За «Лорьяном» закреплено 15-е место в турнирной таблице. В его активе 10 очков, а у «Метца», идущего в переходной зоне, всего на один пункт меньше.

«Ланс»

Исторический сезон «Ланса» продолжает развиваться в позитивном ключе. Беспроигрышная серия достигла отметки в 8 поединков, а после прошлого матча вопросов по поводу усталости команды возникать не должно.

«Ланс» в прошлом туре разгромил «Нант» 4:0, хотя были опасения по поводу усталости, ведь перед этим гости провели несколько суховатых поединков.

В прошлых турах «кроваво-золотые» сыграли вничью с «Гавром» (0:0) и «Лиллем» (1:1). Также была ничья с ПСВ (1:1) в Лиге чемпионов, где клуб, кстати, идет на втором месте в своей группе.

В таблице чемпионата Франции «Ланс» идет 10-м по счету. После 10 туров у него 3 победы, 3 ничьи и 12 набранных пунктов.

Прогноз и ставки

У «Лорьяна» сейчас много проблем. В первую очередь команда имеет незакрытые вопросы в обороне, а также обширный лазарет, в котором как минимум 4 игрока.

«Ланс» в этом случае является уверенным фаворитом с коэффициентом 1.72. Ставка на победу «Лорьяна» принимается с коэффициентом 5.20. Ничья оценивается за 3.95.

Букмекеры показали, кто есть фаворитом встречи. Это помогло снять окончательные сомнения. Очень уверенная победа над «Нантом» должна стать началом победной серии «Ланса» в чемпионате.