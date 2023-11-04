«Сельта» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Галисийцы довольно неудачно начали чемпионат и пока располагаются в зоне вылета на 18-м месте с 6 очками. Безвыигрышная серия «Сельта» в Ла Лиге достигла уже семи матчей в чемпионате.

Летом команду возглавил именитый Рафаэль Бенитес, но даже ему с громадным опытом пока не удается наладить игру команды и поднять ее хотя бы в середину турнирной таблицы.

Коэффициенты матча Сельта — Севилья 1X2Новым игрокам 2.603.502.75Бонус$9500

Тем не менее, на этой неделе клуб сумел победить, чем улучшил свое настроение. В первом раунде Кубка Испании он разгромил на выезде заштатный «Турегано» (4:0).

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Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков во всех турнирах, поэтому хозяевам будет непросто победить в грядущей встрече.

«Севилья»

«Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрала 10 очков. Отрыв от соперника и зоны вылета составляет четыре балла.

И руководство клуба явно недовольно и игрой, и результатами командами, в связи с чем перед паузой на матчи сборных было принято решение об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, которого заменил Диего Алонсо.

Впрочем, на этой неделе андалузцы одержали долгожданную победу. На выезде в рамках первого раунда Кубка Испании они разгромили заштатный «Кинтанар» (3:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что гостям будет непросто взять верх еще и в испанском первенстве.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,60. Успех «Севильи» оценивается в 2,75, ничья — в 3,45.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,45, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.