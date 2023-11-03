«Нефтчи» Фергана
Эта команда еще имеет шансы оказаться в тройке. «Нефтчи» Фергана сейчас занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом ферганцы рекордсмены по ничьим — 11 паритетов. Да и проигрывает команда реже всех в лиге — всего 2 коллизии.
В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана уступил. Команда не смогла справиться с «Бунедкором» (1:2).
Матчи с «Олимпиком» для команды традиционно складываются сложно. Все три очных поединка завершились ничьими.
Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Правда, в плане реализации «нефтяникам» нужно поднатореть.
«Олимпик»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент «Олимпик» пребывает на 11 месте.
А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Олимпика» в 21 матче забили всего 21 раз.
В минувшем туре чемпионата команда не сумела добыть три очка. Дома «Олимпик» расписал мировую с «Кызылкумом» (0:0).
А вот вкус победы «олимпийцы» не знают уже 2 месяца. Да и вообще, победы даются команде непросто: всего 5 викторий.
Наверняка «Олимпик» постарается разжиться очками. Гости будут действовать вторым номером, и уж точно найдут свой шанс в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.48.
На викторию «Олимпика» дают — 7.05, ничья оценена — в 3.94.
«Олимпик» давненько не побеждал, к тому же
Наш прогноз — Победа «Олимпика» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.35.