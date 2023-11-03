«Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Олимпиком» в рамках 24-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» Фергана — «Олимпик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда еще имеет шансы оказаться в тройке. «Нефтчи» Фергана сейчас занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом ферганцы рекордсмены по ничьим — 11 паритетов. Да и проигрывает команда реже всех в лиге — всего 2 коллизии.

В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана уступил. Команда не смогла справиться с «Бунедкором» (1:2).

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Матчи с «Олимпиком» для команды традиционно складываются сложно. Все три очных поединка завершились ничьими.

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Правда, в плане реализации «нефтяникам» нужно поднатореть.

«Олимпик»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент «Олимпик» пребывает на 11 месте.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Олимпика» в 21 матче забили всего 21 раз.

В минувшем туре чемпионата команда не сумела добыть три очка. Дома «Олимпик» расписал мировую с «Кызылкумом» (0:0).

А вот вкус победы «олимпийцы» не знают уже 2 месяца. Да и вообще, победы даются команде непросто: всего 5 викторий.

Наверняка «Олимпик» постарается разжиться очками. Гости будут действовать вторым номером, и уж точно найдут свой шанс в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.48.

На викторию «Олимпика» дают — 7.05, ничья оценена — в 3.94.

«Олимпик» давненько не побеждал, к тому же еще не обеспечил себе место в элите на будущий сезон .

Наш прогноз — Победа «Олимпика» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.35.