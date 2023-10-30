30 октября в Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви» пройдет поединок 28-го тура чемпионата Швеции по футболу, в котором «Гетеборг» сыграет против «Эльфсборга». Начало — в 21:10 по мск. «Гетеборг» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

«Гетеборг» рискует по итогам сезона понизиться в классе. За три тура до финиша чемпионата они идет на безопасной 13 строке, но красную зону обходит лишь на три пункта.

За 27 проведенных встреч «ангелы» смогли выиграть всего в семи из них, девять матчей они еще свели вничью и потерпели 11 поражений, забили 29 мячей, а пропустили на четыре гола больше.

К этой же встрече «сине-белые» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начали ничьей с «Хаммарбю» 0:0 на выезде, а продолжили двумя фиаско — дома 0:1 от «Сириуса» и 1:3 в гостях от «Вернаму».

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На своем поле «Гетеборг» в этом чемпионате по пять раз побеждал и уступал, а также три поединка закончил мировыми исходами.

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» ведет борьбу за золотые медали данного первенства. За три тура до финиша он идет на первой позиции, но от второго «Мальме» оторвался лишь на два очка.

Коллектив из города Бурос за 27 проведенных игр смог отпраздновать виктории в 19 из них, три раза он еще сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 55:22.

К данной игре «желто-черные» подходят с серией их четырех викторий подряд. В минувшем туре они на своем поле разгромили столичный «АИК» со счетом 3:0.

Вне родных стен «Эльфсборг» в этом чемпионате Швеции добился девяти викторий в 13 проведенных поединках, расписал одну мировую и трижды уступил.

В первом круге на поле «Эльфсборга» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1. А до этого четыре матча подряд выиграл клуб из Буроса. Всего же «Гетеборг» не может обыграть предстоящего противника на протяжении десяти игр, проиграв за это время семь раз.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эльфсборга» предлагают — 2.15.

На викторию «Гетеборга» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.58.

Так как обе команды в этом поединке будут нацелены взять максимальное количество баллов, то они наверняка будут более нацелены на атаку, что и скажется на результативности матча.

И также прогнозируем, что «Эльфсборг» все-таки будет сильнее и увезет три очка из Гетеборга