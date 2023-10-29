«Интер» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Команда выдает прекрасный старт сезона, занимая 1-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе после 9-и туров. «Интер» показывает зрелищный и эффективный футбол, у этой команды есть все шансы взять чемпионство в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что «Интер» пропустил меньше всех остальных в Серии А — 5 голов за 9 встреч, да и к тому же забил больше всех — 24 мяча. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда сбавила обороты.

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В последних 3-х турах «Интер» однажды сыграл вничью и дважды победил. За этот период команда забила 9 голов при 2-х пропущенных. К тому же, две победы были на чужом поле против «Салернитаны» (4:0) и «Торино» (3:0).

В команде есть яркий лидер, который делает разницу на старте сезона. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил 11 голов в 9-и встречах Серии А, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

Все прогнозы на Серию А

В предстоящем матче команда встретится с «Ромой», которая выбралась из ямы и только только набирает ход. Сможет ли «Интер» остудить пыл подопечных Жозе Моуринью? Родные трибуны должны помочь команде сделать результат.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью провалила старт сезона, плетясь во второй половине таблицы Серии А, но «Рома» смогла выбраться из этого. После 9-и туров «быки» занимают 7-е место, находясь в 2-х баллах от зоны еврокубков, но способна ли команда стабильно набирать очки?

Сейчас у подопечных Моуринью продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей. Да, за этот период у команды не было действительно топового соперника, но «Рома» играла очень уверенно, пропустив за этот период только один гол.

В последнем туре Серии А команда зубами вырвала победу у «Монцы» (1:0), забив единственный гол на 90-й минуте, хоть и до этого у «Ромы» было куча возможностей забить.

Предстоящий матч против «Интера» для «Ромы» будет настоящей проверкой, способна команда противостоять лидерам Серии А в нынешнем сезоне? Большой вопрос. В последней очной встрече, которая состоялась в мае этого года, «Рома» всухую проиграла «Интеру» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.60.

На викторию «Ромы» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.05.

«Интер» будет фаворитом в этом матче, но «Рома» — точно не подарок. Можно предположить, что матч получится низовым.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.87. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.77.