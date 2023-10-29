«Атлетико»
Эта команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Причем в случае победы «Атлетико» поравняется с дуэтом лидеров.
Более того, «Атлетико» проиграл в Примере всего однажды. Да и с атакой привычный порядок: 23 точных выстрела в 9 поединках.
Коэффициенты матча Атлетико — Алавес
В предыдущем туре чемпионата мадридцы победили. «Матрасники» учинил разгром «Сельте», отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
А вот в Лиге чемпионов мадридцам не удалось одолеть «Селтик» (2:2). Да и лазарет команды все никак не опустеет.
Хозяева явно будут максимально активны в атаке. С таким подбором исполнителей «матрасники» явно поборются за первые места.
«Алавес»
Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. «Алавес» сейчас пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
С атакой дела у команды обстоят не столь позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании «Алавес» забил всего лишь 8 мячей.
В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Алавес» дал бой «Вильярреалу» (1:1).
Интересно, что для команды эта ничья стала второй кряду. Причем и с «Бетисом» команда разошлась миром с обменом голами (1:1).
Наверняка «Алавес» будет действовать сугубо от обороны. Вот только сдержать атаки мадридцев гостям будет непросто.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.43.
На викторию «Алавеса» дают — 8.80, ничья оценена — в 4.94.
«Матрасники» по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.