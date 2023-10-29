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    «Матрасники» не будут медлить!

    «Атлетико» — «Алавес». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Примера, 29 октября 2023 года

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    Альваро Мората
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Алавес Алавес
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    «Атлетико»

    Эта команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы. Причем в случае победы «Атлетико» поравняется с дуэтом лидеров.

    Более того, «Атлетико» проиграл в Примере всего однажды. Да и с атакой привычный порядок: 23 точных выстрела в 9 поединках.

    Коэффициенты матча Атлетико — Алавес

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    В предыдущем туре чемпионата мадридцы победили. «Матрасники» учинил разгром «Сельте», отправив в ворота соперника три безответных мяча.

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    А вот в Лиге чемпионов мадридцам не удалось одолеть «Селтик» (2:2). Да и лазарет команды все никак не опустеет.

    Хозяева явно будут максимально активны в атаке. С таким подбором исполнителей «матрасники» явно поборются за первые места.

    «Алавес»

    Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. «Алавес» сейчас пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    С атакой дела у команды обстоят не столь позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании «Алавес» забил всего лишь 8 мячей.

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    • В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. На выезде «Алавес» дал бой «Вильярреалу» (1:1).

    Интересно, что для команды эта ничья стала второй кряду. Причем и с «Бетисом» команда разошлась миром с обменом голами (1:1).

    Наверняка «Алавес» будет действовать сугубо от обороны. Вот только сдержать атаки мадридцев гостям будет непросто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Алавеса» дают — 8.80, ничья оценена — в 4.94.

    «Матрасники» по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.

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    «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» не будут медлить!
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