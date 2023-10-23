«Акрон» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 15-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

В прошлом сезона эта команда по-настоящему заявила о себе, пройдя нескольких мощных соперников из РПЛ в Кубке России. В том сезоне «Акрон» не добился особых успехов в Первой лиге, оставшись в середине турнирной таблицы, но в этом году все изменилось.

После 14-и туров «Акрон» занимает 4-е место в таблице, отставая от 2-й строчки лишь на 3 балла. У команда отличная оборона в нынешнем сезоне, которая пропустила 9 голов за 14 встреч. «Акрон» также довольно результативен (17 голов), но в последних матчах команда играет больше на результат.

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За последние 5 встреч в Первой лиге тольяттинцы проиграли только «Химкам» (0:2), пропустив 2 гола уже к 19-й минуте встречи. В остальных матчах «Акрон» трижды победил и один раз сыграл вничью. Интересно, что за этот период команда пропустила только дважды, забив при этом 3 гола.

Календарь и таблица ФНЛ

В предстоящем матче «Акрон» встретится с «Шинником», который наступает тольяттинцам на пятки в турнирной таблице. Стоит отметить, что «Акрон» не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 11-е место в лиге по этому показателю. Сможет ли команда одолеть соперника дома или гости приподнесут сюрпризы?

«Шинник»

Команда довольно неплохо начала нынешний сезон, занимая после 14-и туров 6-е место в таблице и отставая от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ лишь на 4 балла. В предстоящем матче с «Акроном» «Шинник» в случае победы может максимально приблизиться к заветной четверке.

Стоит отметить, что «Шинник» — один из худших в лиге по пропущенным голам — 20 мячей за 14 встреч при 17-и забитых. Команда играет сама и дает играть другим. В последних матчах это особенно заметно.

В последних 5-и встречах Первой лиги «Шинник» обыграл только «Родину» (4:1), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 10 голов при 6-и забитых.

В последней очной встрече между «Шинником» и «Акроном» ярославцы крупно проиграли со счетом 0:3. В том матче тольяттинцы раздавили своего соперника, забив голы во всех двух таймах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.60.

На викторию «Шинника» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.90.

В предстоящем матче «Акрон» выглядит предпочтительнее. Можно предположить, что команда заберет свои очки в результативной встрече.

Наш прогноз — Победа «Акрона» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 2.00.