«Торпедо» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы по своему потенциалу обязаны бороться за прямой выход в РПЛ. На деле же команда скатилась на 11 строчку.

Москвичи выиграли всего лишь в 5 матчах из 14. Более того, забивает команда меньше гола за матч — 13 мячей.

Коэффициенты матча Торпедо — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 2.073.353.70Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Торпедо» снова проиграло. Москвичи умудрились уступить проблемной «Кубани» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Плюс ко всему, торпедовцы не побеждают уже на протяжении месяца. И это с таким шикарным подбором игроков!

Хозяева явно постараются добыть переломную викторию. К тому же торпедовцы традиционно успешно играют с хабаровчанами.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчанам не хватает стабильности. «СКА-Хабаровск» сейчас пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Команда Романа Шаронова забивает чуть больше гола за матч. В 14 поединках хабаровчане отличились 16 раз.

В минувшем туре команда Шаронова не смогла добиться победы. Армейцы расписали домашнюю мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

Зато в Кубке России хабаровчане продвинулись в следующий раунд. Команда дома уверенно расправилась с «Амкар-Пермь» (2:0).

Наверняка «СКА-Хабаровск» не будет отсиживаться в тылах. Вот только хабаровчане не лучшим образом выступают на чужих полях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.06.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.25.

Торпедовцам с их подбором игроков просто необходимо побеждать , да и соперник нестабилен.

Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.