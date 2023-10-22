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    Долгожданная победа «Торпедо»?

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Октября 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 19:30 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Торпедо»

    Торпедовцы по своему потенциалу обязаны бороться за прямой выход в РПЛ. На деле же команда скатилась на 11 строчку.

    Москвичи выиграли всего лишь в 5 матчах из 14. Более того, забивает команда меньше гола за матч — 13 мячей.

    Коэффициенты матча Торпедо — СКА-Хабаровск

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  • 2.073.353.70Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Торпедо» снова проиграло. Москвичи умудрились уступить проблемной «Кубани» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Плюс ко всему, торпедовцы не побеждают уже на протяжении месяца. И это с таким шикарным подбором игроков!

    Хозяева явно постараются добыть переломную викторию. К тому же торпедовцы традиционно успешно играют с хабаровчанами.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчанам не хватает стабильности. «СКА-Хабаровск» сейчас пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    Команда Романа Шаронова забивает чуть больше гола за матч. В 14 поединках хабаровчане отличились 16 раз.

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    • В минувшем туре команда Шаронова не смогла добиться победы. Армейцы расписали домашнюю мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

    Зато в Кубке России хабаровчане продвинулись в следующий раунд. Команда дома уверенно расправилась с «Амкар-Пермь» (2:0).

    Наверняка «СКА-Хабаровск» не будет отсиживаться в тылах. Вот только хабаровчане не лучшим образом выступают на чужих полях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.06.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.25.

    Торпедовцам с их подбором игроков просто необходимо побеждать, да и соперник нестабилен.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.

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    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Торпедо»?
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