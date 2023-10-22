«Нант»
«Нант» в августе никак не мог найти свою игру. Команде не удавалось победить. Однако затем дела улучшились.
В сентябре «канареек» наконец-то «прорвало». Были одержаны две победы подряд. А в матче с «Лорьяном» команда смогла пять раз поразить ворота соперника.
В октябре уже были и победа, и поражение. Сейчас «Нант» находится на 9-й строчке в таблице. Болельщики всерьез обеспокоены. Необходимо улучшать результаты, ведь зона вылета совсем близко.
Тем не менее, в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, хозяева потерпели лишь одно поражение при трех победах, так что у них неплохая форма.
«Монпелье»
«Монпелье» выдал неудачный старт в Лиге 1. Текущее 13-е место в турнирной таблице едва ли можно назвать приемлемым.
Причем в семи поединках команде удалось выиграть всего дважды. Да и забить всего 12 мячей при девяти пропущенных.
Свой предыдущий поединок команда снова провела очень успешно. «Палладины» на выезде с разгромным счетом смогли справиться с «Лорьяном» (3:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что у гостей есть не самые плохие шансы на очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Монпелье», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Нанта» оценивается в 2,91, ничья — в 3,65.
В трех из четырех последних матчей гостей один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,25.
Еще один вариант ставки — «Нант» выиграет за 2,91, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей, и при этом проведут матч дома.