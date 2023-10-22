В воскресенье, 22 октября, в девятом туре французской Лиги 1 «Нант» на своем поле примет «Монпелье». Начало игры — в 16:00 по мск. «Нант» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» в августе никак не мог найти свою игру. Команде не удавалось победить. Однако затем дела улучшились.

В сентябре «канареек» наконец-то «прорвало». Были одержаны две победы подряд. А в матче с «Лорьяном» команда смогла пять раз поразить ворота соперника.

В октябре уже были и победа, и поражение. Сейчас «Нант» находится на 9-й строчке в таблице. Болельщики всерьез обеспокоены. Необходимо улучшать результаты, ведь зона вылета совсем близко.

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Тем не менее, в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, хозяева потерпели лишь одно поражение при трех победах, так что у них неплохая форма.

«Монпелье»

«Монпелье» выдал неудачный старт в Лиге 1. Текущее 13-е место в турнирной таблице едва ли можно назвать приемлемым.

Причем в семи поединках команде удалось выиграть всего дважды. Да и забить всего 12 мячей при девяти пропущенных.

Свой предыдущий поединок команда снова провела очень успешно. «Палладины» на выезде с разгромным счетом смогли справиться с «Лорьяном» (3:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что у гостей есть не самые плохие шансы на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Монпелье», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Нанта» оценивается в 2,91, ничья — в 3,65.

В трех из четырех последних матчей гостей один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,25.

Еще один вариант ставки — «Нант» выиграет за 2,91, ведь хозяева выиграли три из четырех последних матчей, и при этом проведут матч дома.