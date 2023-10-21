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    «Брентфорд» — «Бернли». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Бернли»
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    «Бернли» занимает 18-е место
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» находится на 15-й строчке, набрав в восьми турах семь очков. Несмотря на турнирное положение, старт «Брентфорда» в новой кампании сложно назвать провальным.

    Команда Томаса Франка до сих пор потерпела лишь три поражения в рамках АПЛ — от «Ньюкасла», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

    Коэффициенты матча Брентфорд — Бёрнли

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.854.50Бонус$9500
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    Также интересно, что «Брентфорд» не смог забить только в одной игре чемпионата Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Брентфорд» неплохо справляется в атаке с учетом того, что его главный бомбардир Айвен Тони дисквалифицирован.

    «Бернли»

    Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка в восьми матчах.

    Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в восьми поединках отличились семью результативными выстрелами.

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  • Вчера

    • Ранее клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел два поражения, поэтому у него противоречивая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Бернли» оценивается в 4,39, ничья — в 3,82.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Бернли» из зоны вылета?
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