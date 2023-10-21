«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится на 15-й строчке, набрав в восьми турах семь очков. Несмотря на турнирное положение, старт «Брентфорда» в новой кампании сложно назвать провальным.

Команда Томаса Франка до сих пор потерпела лишь три поражения в рамках АПЛ — от «Ньюкасла», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

Коэффициенты матча Брентфорд — Бёрнли 1X2Новым игрокам 1.803.854.50Бонус$9500

Также интересно, что «Брентфорд» не смог забить только в одной игре чемпионата Англии.

Все прогнозы на АПЛ

«Брентфорд» неплохо справляется в атаке с учетом того, что его главный бомбардир Айвен Тони дисквалифицирован.

«Бернли»

Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка в восьми матчах.

Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в восьми поединках отличились семью результативными выстрелами.

Ранее клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел два поражения, поэтому у него противоречивая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Бернли» оценивается в 4,39, ничья — в 3,82.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.